COMUNE TRENTO * LUPI: « INCONTRO PUBBLICO CON LA RICERCATRICE DEL “MUSE“ GIULIA BOMBIERI, A MEANO IL 31 GENNAIO (20.00) »

13.34 - lunedì 22 gennaio 2024

Lupi in Trentino, incontro pubblico mercoledì 31 gennaio a Meano. Un appuntamento per conoscere la biologia e la gestione del lupo. Il lupo sarà il tema dell’incontro pubblico fissato per mercoledì 31 gennaio alle 20 al teatro di Meano (via delle Sugarine 22).

Interverranno all’evento, dal titolo Biologia e gestione del lupo in Trentino e sulle Alpi, Giulia Bombieri, ricercatrice di Life WolfAlps Eu del Muse, Alessandro Brugnoli, dirigente del Servizio faunistico della Provincia, e Claudio Groff, coordinatore del settore grandi carnivori dello stesso servizio. Porteranno i saluti da parte dell’Amministrazione Giulia Bortolotti, presidente della circoscrizione di Meano, e Giulia Casonato, assessora alla Transizione verde, innovazione digitale e partecipazione.