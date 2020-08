MARINA MATTAREI – REPLICA A PRESIDENTE FEDERCOOP SIMONI * CASSE RURALI TRENTO E LAVIS: « LA RIVENDICAZIONE DEI SOCI ALLA SOVRANITÀ ASSEMBLEARE ERA A PRESCINDERE DAL “SÌ” O “NO” ALLA FUSIONE »

Nel senso che, metodologicamente parlando, risulta palesemente sproporzionata l’attività messa in campo dalla struttura federale (immagino un imponente lavoro di team tra direzione, responsabili credito e comunicazione) necessaria a partorire un siffatto comunicato, rispetto a cosa? semplicemente al nulla, un nulla sostanziato dalla presunta attribuzione di una frase tratta da un articolo di stampa. Guarda caso, nessun commento all’interno del comunicato al mio virgolettato (anche i più sprovveduti sanno che, salvo smentite, è questo ciò che fa testo), questo sì avrebbe potuto suscitare l’interesse del presidente al punto di volermi onorare con una replica.

O forse (a voler essere maliziosi, certo) è stato proprio questo l’elemento urticante? “Portare il sostegno a questa esperienza di ritrovato protagonismo dei soci, che va ben oltre la vicenda della notte del Palarotari , e che può in prospettiva portare una luce nella tenebra che si è addensata sulla Federazione”, questo è ciò che ho affermato perché questo è il focus, il tema vero che va sviluppato per costruire una visione che sappia anticipare l’unico futuro cooperativo possibile.

Certo, quei Soci mi hanno anche chiesto di spiegare loro come mai la Federazione non abbia saputo esercitare con maggiore efficacia quel ruolo di tutela nei loro confronti che dal loro punto di vista sarebbe dovuto essere naturale, e in assenza del quale l’unico strumento possibile è stato l’avvio del contenzioso legale. Un conflitto che ha rappresentato e rappresenterà una sconfitta, questa sì per tutti, per la reputazione di tutto il movimento cooperativo, non solo per il credito, al termine del quale, a prescindere dal giudizio che uscirà dall’aula del tribunale, non vi sarà alcun vincitore.

Impedire questi sviluppi estremi, questa lacerazione insanabile tra i Soci e la loro Cooperativa, attraverso il recupero della dimensione della fiducia che sta alla base del patto associativo e il ripristino della giustizia e della verità laddove fosse stato necessario, questo è stato il primario obbiettivo che ho perseguito, con tenacia, con pazienza, con rispetto di tutti gli attori coinvolti.

Il Consiglio federale aveva appena condiviso unanimemente la nuova vision, nella quale non a caso è stato rimarcato come prioritario il tema dell’identità e della partecipazione dei Soci alla vita delle loro Cooperative, e quegli stessi Amministratori erano chiamati sul campo a tutelare la loro personale “onorabilità” e quella della Federazione allora, in quelle settimane, collaborando con un’azione collegiale seria, approfondita, responsabile, di ascolto e di confronto, per gestire una partita certamente delicata e complessa, ma che rappresentava anche un’opportunità per la Federazione e la sua autorevolezza. La maggioranza di loro ha preferito far finta di non vedere cos’era accaduto, perfino il vice vicario e un altro consigliere federale presenti in qualità di Soci all’Assemblea, prima imbarazzati e poi palesemente contrariati di fronte all’ostinazione dei soci dissenzienti e all’attività della Presidente volta ad individuare una soluzione di riconciliazione.