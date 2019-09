RAI 1 – ‘ IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE’ * EP 1 PUNTATA DEL 22 SETTEMBRE 2019, « MENTRE FA IL BAGNO A METAPONTO, VEDE GALLEGGIARE IN MARE UN DITO FEMMINILE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Imma Tataranni – Sostituto procuratore. St 1 Ep 1 2019 L’estate del dito. In vacanza, mentre fa il bagno a Metaponto, Imma vede galleggiare in mare un dito femminile con dei tatuaggi. A distanza di pochi giorni, vicino Matera, vengono ritrovati un braccio ed una gamba che sembrano appartenere alla stessa persona. La Tataranni decide così di rientrare dalle ferie per fare e tornare in ufficio, dove fa la conoscenza del nuovo Procuratore capo, il dottor Vitali, a cui chiede di investigare sul caso.

