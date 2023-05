08.55 - mercoledì 17 maggio 2023

De Giuseppe: Autovelox a Gambolò: per la sicurezza o un modo per fare cassa? Un autovelox avrebbe fatto 25mila multe in tre mesi in un paese, Gambolò in provincia di Pavia. In molti, visto il contemporaneo abbassamento dei limiti di velocità, sospettano che sia anche un modo per fare cassa. Risultato: tanti cittadini tartassati da decine di sanzioni. Indaghiamo sulle loro proteste e ricorsi con Alessandro De Giuseppe.

