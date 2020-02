CNA TRENTINO ALTO ADIGE * POSTE PRIVATE: « LE LINEE GUIDA PER FORMARE GLI ADDETTI, LE AZIENDE DEL SETTORE POTRANNO PARTECIPARE ALLE GARE »

CNA Agenzie di recapito esprime soddisfazione per la pubblicazione delle tanto attese linee guida del Ministero della Giustizia per la formazione degli addetti alle notifiche.

“Finalmente gli operatori privati con titolo abilitativo al recapito delle notifiche degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada – fa presente CNA Trentino Alto Adige – potranno partecipare alle gare indette per tale segmento anche nella nostra regione. Il provvedimento arriva in una fase di grande difficoltà per le aziende che operano in questo mercato e rappresenta una opportunità per gli operatori”.

“Le istituzioni si sono adoperate per superare questa impasse – aggiunge la CNA regionale – ma nell’immediato futuro il loro supporto sarà ancora necessario per sostenere tutte quelle iniziative finalizzate a dare piena attuazione alla liberalizzazione del settore postale”.