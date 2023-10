MANICA (PD) * VALDASTICO – REPLICA A VICEMINISTRO GAVA: « LA DESTRA CONTINUA A PRENDERE IN GIRO I CITTADINI »

13.24 - mercoledì 4 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Secondo Vannia Gava, leghista Viceministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del Governo Meloni, il completamento della Valdastico si farà, con le tecnologie oggi disponibili si può fare in sicurezza e rispettando l’ambiente, e l’opera sarà condivisa con il territorio. La Viceministro, al pari del Ministro Salvini, ha dimostrato con poche parole di non sapere nulla della vicenda legata alla Valdastico.

Innanzitutto perché sono le stesse analisi e le relazioni tecniche prodotte in questi anni a supporto della progettazione del collegamento della Valdastico a Rovereto sud a dire che il tracciato attraverso le Valli del Leno avrebbe un impatto ambientale fortissimo e soprattutto metterebbe in serio pericolo la sostenibilità delle sorgenti, a cominciare da quella dello Spino. E al danno ambientale si aggiungerebbe ovviamente la devastazione paesaggistica.

Per quanto riguarda invece la condivisione con il territorio, preme ricordare alla Viceministro Gava che il territorio della Vallagarina (e non solo) si è già espresso in maniera forte e chiara sulla Valdastico. Infatti tutti i Comuni della Vallagarina e la Comunità di Valle hanno dato parere contrario alla realizzazione dell’opera. A questi si sono aggiunti i pareri negativi di altri Comuni (Trento, Pergine, Lavis, ecc.), del Consiglio delle Autonomie Locali e persino della competente Commissione del Consiglio provinciale.

Se si ci fosse davvero l’intenzione di condividere l’opera con il territorio, l’opera non si farebbe. Invece la Giunta Fugatti ha tirato dritto, approvando la variante al Piano Urbanistico Provinciale necessaria per realizzare l’opera, fregandosene completamente della netta contrarietà espressa all’unisono da tutti i territori. Perché in fondo in questi cinque anni abbiamo ben capito che al netto di qualche dichiarazione di facciata alla Giunta Fugatti e ai partiti che la sostengono dell’opinione dei territori non importa assolutamente nulla.

*

Alessio Manica

Consigliere Provinciale e Regionale- Gruppo del Partito Democratico del Trentino