MANICA (PD) * CONCORSI SCUOLA: « L’ASSESSORE BISESTI HA RISPOSTO CHE SERVIZIO PRESTATO NEGLI ISTITUTI FORMATIVI PROVINCIALI SARÀ CONSIDERATO REQUISITO UTILE »

15.15 - mercoledì 12 ottobre 2022

Nei giorni scorsi il mondo della scuola aveva espresso preoccupazione in merito al concorso straordinario trentino a carattere abilitante provinciale, che a detta del Dipartimento della conoscenza della Provincia Autonoma di Trento dovrebbe essere pubblicato entro il dicembre prossimo.

La preoccupazione era dettata dal fatto che tra i requisiti per partecipare al concorso c’è l’aver prestato almeno tre anni di servizio d’insegnamento nelle istituzioni scolastiche provinciali o del sistema nazionale di istruzione tra l’anno scolastico 2013/2014 e 2020/2021, ma nel bando quadro già pubblicato lo scorso anno pareva non essere considerato il servizio svolto nella formazione professionale trentina, cosa che era invece prevista nel concorso abilitante provinciale del 2012.

Per questo in Consiglio ho interrogato la Giunta provinciale per avere maggiori informazioni a riguardo e per sollecitare la considerazione ai fini della partecipazione al concorso abilitante anche dell’esperienza maturata nella formazione provinciale.

Al mio quesito l’Assessore Bisesti ha risposto che il servizio prestato negli istituti formativi provinciali sarà considerato quale requisito utile ai fini del concorso. Evidentemente le perplessità sollevate hanno fatto correggere il tiro. Questa è una notizia positiva per tutti quei professionisti che operano all’interno dei nostri istituti formativi, e sarà mia cura monitorare le prossime fasi di pubblicazione del bando per verificare che quanto affermato dall’Assessore Bisesti trovi conferma nella pratica.

*

Alessio Manica

Consiglio Provincia Trento (Gruppo Pd)