RAI 1 – “ PASSAGGIO A NORD OVEST “ * « ALBERTO ANGELA DEDICHERÀ L’INTERA PUNTATA ALLA STORIA DELL’UOMO UNIVERSALMENTE NOTO PER AVER INVENTATO LA STAMPA »

Nuovo appuntamento, sabato 17 luglio alle 11.10 su Rai1, con Passaggio a Nord Ovest, il programma ideato e condotto da Alberto Angela, che anche questa settimana condurrà i telespettatori in una lunga esplorazione in continenti lontani, in remote epoche della storia e farà assistere a fenomeni naturali spettacolari. Alberto Angela dedicherà l’intera puntata alla storia dell’uomo universalmente noto per aver inventato la stampa, lo strumento che rivoluzionò la diffusione del sapere e delle idee: Johannes Gutenberg. Si deve a Gutenberg l’invenzione più significativa del Medioevo: la realizzazione dei primi caratteri mobili per la stampa tipografica.

Nonostante ciò in pochi sanno chi era realmente Gutenberg. Con l’aiuto di esperti di storia e di documenti ufficiali, come archivi giuridici, atti notarili e le prime prove di stampa, si tracceranno i momenti più significativi della sua vita. Si cercherà di ricostruire con grande accuratezza i dettagli delle battaglie che l’inventore dovette affrontare nella sua epoca, mostrando grande tenacia, coraggio e scaltrezza. La vita di Gutenberg fu piena di sfide, passione, idee visionarie e tradimenti. La nascita della stampa e la vita avventurosa di Gutenberg raccontano al contempo la storia di un’invenzione che ha cambiato il destino del Mondo intero.