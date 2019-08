ARCIDIOCESI DI TRENTO * 1 SETTEMBRE – GIORNATA CUSTODIA CREATO: VESCOVO LAURO, « “LA NATURA INSEGNA CHE LA DIVERSITà NON è OSTACOLO MA FORZA BELLEZZA E FUTURO » (VIDEO)

1° settembre, Giornata per la custodia del creato, sul tema biodiversità. Vescovo Lauro: “La natura insegna che la diversità non è ostacolo, ma forza, bellezza, futuro”. Buone prassi proposte dalla Diocesi: no plastica in parrocchie e oratori. Regali? Dona il tuo tempo!

“Noi siamo natura, non siamo chiamati a contrapporci ad essa, noi stessi siamo creazione”. L’arcivescovo Lauro rilancia i temi della Giornata per la Custodia del Creato proposta dalla Chiesa il 1° settembre sul tema della biodiversità: “Nella creazione, che ha nella diversità la sua nota caratteristica, possiamo imparare – spiega l’Arcivescovo – l’arte umana della valorizzazione della diversità. Dall’abitare il creato ci viene l’annuncio forte: create spazi, liberate la diversità, ingaggiate con gli altri un confronto non competitivo ma di fraternità. La natura ci insegna che la diversità non è ostacolo, è forza, bellezza, futuro”.

In occasione della Giornata per la custodia del creato, l’Area Testimonianza e Impegno sociale della Diocesi di Trento (in linea con quanto avvenuto in passato nella Diocesi di Bolzano) propone alcune buone pratiche da osservare in parrocchia, negli oratori, ma anche in famiglia: impegni concreti, legati ad esempio all’organizzazione di eventi e feste, da pensare sempre più come plastic free, rinunciando all’uso di piatti, bottiglie, bicchieri di plastica, a favore di materiali biodegradabili e riciclabili.

Si chiede poi attenzione ad evitare imballaggi non riciclabili durante gli acquisti, fatti preferibilmente con prodotti a chilometro zero. Comunicare per via elettronica, usando la carta (100% riciclata) solo in caso di vero bisogno, così come muoversi possibilmente a piedi, in bici o con mezzi pubblici.

La proposta di ecologia quotidiana rilanciata dalla Chiesa trentina si arricchisce infine di una “piramide gerarchica” di priorità quando si pensa a un regalo. Al vertice: regala il tuo tempo e regala ricordi; a seguire, ricicla, fai da te, acquista al mercatino dell’usato, fai acquisti etici. E infine, ma solo come ultima spiaggia, compera.