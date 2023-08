LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE PAT: « MARIA LIA GIORDANI, “ LA MIA CANDIDATURA PER PORTARE INNOVAZIONE E PROPOSTE CONCRETE »

10.38 - lunedì 28 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Maria Lia Giordani, 40 anni, papà roveretano e mamma della val di Non, di Romallo. Studi e diploma superiori a Londra. Laureata in lingue e specializzata in interpretariato medico-scientifico, dopo dieci anni di lavoro all’estero come interprete e a contatto con importanti realtà scientifiche di tutto il mondo, torna a Trento spinta dall’affetto per la nostra terra.

Vasta la sua esperienza e davvero notevole la sua affermazione nell’imprenditoria femminile con la professione di estetista e di tatuatrice: “Accettando con entusiasmo di mettermi in gioco nella Lista Fugatti Presidente – dichiara – spero di poter portare nel prossimo futuro alla nostra comunità elementi di innovazione e proposte concrete e al passo coi tempi per sostenere e far crescere questo settore che coinvolge un numero rilevante sia di operatrici sia di utenti”.

“Accolgo con tantissimo piacere la scelta di Maria Lia Giordani di scendere in campo con noi – dichiara il Segretario e Capolista Achille Spinelli -. Per noi la competenza è importante, ed avere in Consiglio un’imprenditrice di qualità arricchirebbe certamente la nostra proposta rivolta alle elettrici e agli elettori”.