VITA TRENTINA * “TRACCE NELLA NEBBIA“: « LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO DI VINCENZO PASSERINI, SABATO 11 DICEMBRE A TRENTO »

Prima presentazione a Trento sabato 11 dicembre per il nuovo libro di Vincenzo Passerini “Tracce nella nebbia. Cento storie di testimoni”, edito dal marchio nazionale ViTrenD: l’appuntamento alle 10.30 presso il Polo culturale “Vigilianum” con l’’autore Vincenzo Passerini in dialogo con Diego Andreatta e Marianna Malpaga. Interverrà (in video da Roma) Marco Damilano, direttore de “L’Espresso”, che ha firmato la prefazione.

Il libro di Passerini raccoglie cento storie di testimoni, dall’inizio del secolo scorso ai giorni nostri. Per ogni persona o personaggio – donne e uomini di ogni continente, dal secolo scorso ai nostri giorni – Passerini ha predisposto un testo breve di appena due pagine ma molto intenso, un concentrato di gesti e di parole. Biografie scarne ma anche profonde che il direttore de “L’Espresso” Marco Damilano nella sua efficace prefazione introduce così nel riferirsi all’immagine del titolo: “Sono tracce nella nebbia, sono impronte nel deserto, sono segnali nel buio, ti mostrano la strada che loro hanno percorso per primi, spesso cercandola da soli, guidati dalla loro coscienza nel momento di dire un sì o un no, animati dalla passione per la vita. I testimoni sono prima di tutto questo. Fanno vedere quello che non vediamo.

Insieme le loro biografie uniche, irripetibili, compongono il mosaico, la necessità della testimonianza. Il testimone è dentro le cose, immerso nella sua realtà, nel suo tempo ma suggerisce che un altro mondo è possibile”.

Alla presentazione si accede con Green pass su prenotazione