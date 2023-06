LEONARDO * BERLINO – “CRITICAL RAW MATERIALS ACT“ CINGOLANI, « GARANTIRE APPROVVIGIONAMENTI MATERIE PRIME CRITICHE, PRIORITÀ PER COOPERAZIONE FRA STATI EUROPEI »

17.47 - lunedì 26 giugno 2023

“GARANTIRE GLI APPROVVIGIONAMENTI DELLE MATERIE PRIME CRITICHE DEVE ESSERE UNA PRIORITÀ PER LA COOPERAZIONE FRA GLI STATI EUROPEI”.

Questo quanto dichiarato da Roberto Cingolani, Amministratore Delegato di Leonardo, a margine del vertice tra Francia, Germania e Italia sulle materie prime critiche. Roberto Cingolani, Amministratore Delegato di Leonardo, esprime soddisfazione per la proposta della Commissione Europea sul Critical Raw Materials Act, in occasione del vertice tra Francia, Germania e Italia sulle materie prime critiche, tenutosi oggi a Berlino:“Tutto quello che va nella direzione di identificare soluzioni adatte per garantire gli approvvigionamenti delle materie prime critiche, specie in quelle aree industriali vitali per l’economia europea, va sostenuto con vigore, in un’ottica di crescente cooperazione tra gli Stati membri.

Viviamo un periodo nel quale la velocità delle scelte non coincide spesso con l’urgenza delle decisioni da adottare. Bene dunque che i Paesi maggiormente industrializzati uniscano le proprie esigenze per offrire alle istituzioni europee una visione organica capace di dare supporto e ulteriore sviluppo alle rispettive economie”.