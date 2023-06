FONDAZIONE CAMPANA CADUTI – ROVERETO (TN) * EVENTI: « MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA HUMAN RIGHTS #HOPE (2-3-4/6) »

14.45 - giovedì 1 giugno 2023

Mostra d’arte Contemporanea Human Rights #Hope. Venerdì 2 sabato 3 e domenica 4 giugno, organizzata dalla Fondazione Campana dei Caduti con la collaborazione di Aiapi, la mostra d’arte Contemporanea Human Rights #Hope.

Opening: Colle di Miravalle, FONDAZIONE CAMPANA DEI CADUTI | 2 e 3 Giugno 2023 dalle 9.00 alle 19.00

2 GIUGNO – ore 16

Concerto “Horizons of hope: Let the sunshine in” dei Bologna So.W.L.Singers diretto dal Maestro Michael Brusha

3 GIUGNO – ore 17

“La Tregua” – Performance Artistico Teatrale di Albert Dedja con Albert Dedja e Dardana Berdyna

Opening CHIESA DEL REDENTORE | 4 GIUGNO alle ore 12:00

Opening URBAN CENTER | 4 GIUGNO alle ore 17:00

*

Fondazione Campana dei Caduti