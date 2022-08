LEGA TRENTINO * PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE: BINELLI E MORANDUZZO: « MEGA RISSA TRA IMMIGRATI A TRENTO, IL SINDACO IANESELLI INCAPACE DI GARANTIRE LA SICUREZZA »

12.14 - giovedì 11 agosto 2022

“La mega rissa con lancio di bottiglie tra immigrati di questa notte in piazza Santa Maria Maggiore è l’ennesima dimostrazione che a Trento esiste un serio problema di sicurezza dove bande di spacciatori lottano per capeggiarsi il mercato della droga”. È la denuncia che arriva dal commissario della Lega Trentino Diego Binelli e dal consigliere provinciale Devid Moranduzzo.

“Piazza Santa Maria maggiore è una delle piazze più belle della nostra città –– continuano gli esponenti leghisti – ed è ormai diventata il punto di incontro di spacciatori e tossicodipendenti che fanno ormai quello che vogliono a danno della città e dei residenti che sono ormai stanchi di questa situazione che dura da mesi.

Ianeselli deve finirla di dire che in città va tutto bene – concludono Binelli e Moranduzzo– perché le immagini dei video che circolano sui social in queste ore dimostrano che il sindaco ignora il problema o peggio ancora fa finta di nulla in nome del solito buonismo di sinistra che non punterebbe mai un dito nei confronti di un immigrato anche se criminale della peggior specie”.