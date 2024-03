QUESTURA TRENTO * TERRITORIO: « PER UN 33ENNE DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALLA EX COLLEGA, IN TRE MESI 8 ESPULSIONI DI CUI 3 PER MALTRATTAMENTI »

10.12 - sabato 16 marzo 2024

La Squadra mobile della Questura di Trento ha eseguito oggi, se delega della Procura della Repubblica, una misura cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti di un 33enne accusato di stalking che da tempo contattava una ex collega di lavoro. Il giovane era già stato raggiunto nel gennaio del 2023 da un ammonimento del Questore, per atti persecutori.

In tre mesi la Questura di Trento ha eseguito 8 espulsioni, di cui 3 per maltrattamenti in famiglia e 5 per reati di spaccio droga. Sono stati firmati 42 decreti di espulsione dal territorio nazionale, 16 accompagnamenti ai Centri per il rimpatrio, 2 partenze volontarie, 18 ordini del Questore e 4 obblighi di firma con ritiro del passaporto.

Riguardo i permessi soggiorno: ne sono stati rilasciati 3.086, sono stati 5.066 quelli acquisiti e al momento al vaglio verifica requisiti. La Questura di Trento ha ricevuto 311 richieste di asilo, altre 180 sono in programma di calendario. Per rafforzare i servizi al pubblico la Questura ha esteso gli orari degli sportelli specifici, pure nei pomeriggi di lunedì, martedì, mercoledì.