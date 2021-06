POLIZIA DI STATO * PONTE SAN LUIGI (IM) « PRESO IN CONSEGNA DAI POLIZIOTTI FRANCESI IKRAM IJAZ (CUGINO DI SAMAN) ARRESTATO IL 30 MAGGIO A NIMES MENTRE TENTAVA DI RAGGIUNGERE I PARENTI IN SPAGNA » (VIDEO)

La Polizia di Stato a Ponte San Luigi (IM) ha preso in consegna, dai poliziotti francesi, Ikram Ijaz, cugino di Saman, arrestato il 30 maggio scorso a Nimes in Francia mentre tentava di raggiungere alcuni parenti in Spagna.

Il 28enne e’ indagato nel procedimento per la sparizione della 18enne pachistana, istruito presso la Procura di Reggio Emilia.

Il soggetto sarà associato presso un Istituto Penitenziario, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.