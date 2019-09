TRENTINO SVILUPPO * ROVERETO – INCENDIO NEI LABORATORI DEL CFP VERONESI: « DANNI  CIRCOSCRITTI A MACCHINARI E ARREDI, ESCLUSA L’ORIGINE DOLOSA »

Rovereto: incendio nella notte nei laboratori del CFP Veronesi in Polo Meccatronica. Danni fortunatamente circoscritti a macchinari e arredi. Non sono stati interessati uffici e aule. L’anno scolastico potrà quindi iniziare regolarmente. Esclusa l’origine dolosa.

Un incendio ha danneggiato, alle ore 2 della notte scorsa, i laboratori elettronici del Centro di Formazione Professionale “Giuseppe Veronesi” presso Polo Meccatronica, in via Fortunato Zeni a Rovereto. Sono in corso le verifiche da parte dei Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente su segnalazione del corpo di vigilanza privata impegnato nel consueto giro di ronda, che paiono tuttavia escludere la matrice dolosa. Ipotesi confermata anche dai primi rilievi effettuati dai Carabinieri di Rovereto. Sono in corso verifiche tecniche per individuare le cause dell’incendio.

I rilievi dei tecnici di Trentino Sviluppo hanno escluso ulteriori danni alla struttura: il lato sud del “Corpo H” di Polo Meccatronica ospita infatti, oltre ai laboratori, anche le aule e uffici della scuola e gli spazi del Made++. Confermato quindi, la prossima settimana, il regolare inizio dell’anno scolastico.

Solo al termine dei rilievi in corso ad opera dei Vigili del Fuoco, dei periti e dei tecnici di Trentino Sviluppo si potranno avere informazioni più precise sulle cause che hanno innescato l’incendio e sull’entità dei danni, che da una prima stima appaiono tuttavia limitati. Nessun danno alle persone, dato che a quell’ora nella struttura non era presente nessuno.

L’incendio ha bruciato arredi, macchinari e utensili presenti nei laboratori, rimanendo fortunatamente confinato al piano terra del lato sud di “Corpo H”, l’edificio di Polo Meccatronica che si affaccia su via Zeni e che ospita, al lato nord, anche la sede e gli uffici di Trentino Sviluppo.

«Tutte le verifiche stanno procedendo con grande celerità ed urgenza – spiega Sergio Anzelini, presidente di Trentino Sviluppo – perché siamo tutti impegnati a garantire il regolare avvio, in completa sicurezza, del nuovo anno scolastico»