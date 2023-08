LEGA (TRENTINO) * FEMMINICIDIO ROVERETO: ON. CATTOI E COMMISSARIO BINELLI, « IL SINDACO VALDUGA È INCAPACE DI GARANTIRE LA SICUREZZA »

16.56 - domenica 6 agosto 2023

Ma ve lo ricordavate lo scorso anno quando il sindaco Valduga aveva il coraggio di dire che Rovereto è una città sicura e costantemente monitorata? Accadeva dopo che il 23 agosto del 2022 il senza fissa dimora nigeriano, ora accusato del tremendo omicidio di una donna di 61 anni ieri sera, dette in escandescenze e aggredì persino le forze dell’ordine in via Benacense nella città della Quercia.

Valduga ebbe il coraggio di dire “finiamola di dipingere Rovereto come un Bronx. Il territorio è sotto controllo e non abbassiamo la guardia. Lo facciamo con la serietà, la profondità di analisi e la raccolta di informazioni che sono tipici di chi vuole governare”. Il sindaco di Rovereto accusò addirittura il ministro Matteo Salvini di enfatizzare l’episodio, come se non fosse nulla di importante o peggio si preoccupasse di ricevere pubblicità negativa.

La verità, invece, è sotto gli occhi di tutti. Rovereto non è una città sicura. Sono innumerevoli gli episodi segnalati dai cittadini quali furti, vandalismi, aggressioni a persone e commercianti. Ma Valduga come pensa di voler governare la Provincia autonoma di Trento se non è capace neanche di amministrare Rovereto?

Vada a dirlo ai famigliari della vittima che Rovereto è una città sicura se ne ha il coraggio. Accetti un consiglio lasci perdere. Anzi si dimetta pure da sindaco perché se un primo cittadino non riesce nemmeno a percepire la mancanza di sicurezza che lamentano i propri concittadini allora è meglio che nella vita faccia altro per il bene di tutti.

Lo dichiarano in una nota il Commissario della Lega Salvini Trentino Diego Binelli e la deputata Vanessa Cattoi.