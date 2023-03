PAT * “L’ENERGIA NELL’EUREGIO”: « IL PREMIO È RIVOLTO AI RICERCATORI DI ETÀ INFERIORE AI 35 ANNI DEI TRE TERRITORI, ISCRIZIONI APERTE FINO AL 15 MAGGIO »

10.21 - domenica 19 marzo 2023

Premio giovani ricercatori Euregio: iscrizioni aperte fino al 15 maggio 2023. Rivolto a ricercatori di età inferiore ai 35 anni dei tre territori. Le premiazioni durante la Giornata del Tirolo ad Alpbach. “L’energia nell’Euregio” è il tema del Premio Giovani Ricercatori Euregio 2023, patrocinato dalle tre Camere di Commercio e Industria, giunto quest’anno alla dodicesima edizione. Possono candidarsi scienziati di età inferiore ai 35 anni (nati entro il 19 agosto 1988), residenti in Tirolo, Alto Adige o Trentino, che conducono ricerche di ambito presso università, scuole superiori o istituti di ricerca nei tre territori dell’Euregio e sono attivi a livello internazionale nelle discipline del diritto, dell’economia, delle scienze sociali, delle scienze naturali o delle scienze tecniche. Le candidature sono ancora possibili fino al 15 maggio 2023 tramite modulo online. È necessario caricare un abstract in inglese del documento di ricerca.

“Il tema dell’energia è al centro dell’agenda politica internazionale e anche i nostri territori devono puntare a cercare delle soluzioni tecnologiche in grado di coniugare lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale con la crescita economica e sociale. Penso allo sviluppo delle fonti rinnovabili, all’idroelettrico, all’idrogeno e a tante altre frontiere della ricerca che possono avvalersi del fondamentale contributo dei giovani studiosi. La forza dell’Euregio si fonda su una comunione di intenti e sinergie proprio in questi campi strategici, che rappresentano il futuro dei nostri territori”, ha commentato il presidente della provincia autonoma di Trento e dell’Euregio Maurizio Fugatti.

Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano e assessore provinciale alla Ricerca e all’innovazione, Arno Kompatscher, è soddisfatto della scelta del tema: “L’energia è una delle questioni centrali del nostro tempo, dal risparmio energetico alla sicurezza dell’approvvigionamento fino alla produzione da fonti rinnovabili. Nella valutazione delle soluzioni, la ricerca è sempre un elemento essenziale. Con questo premio vogliamo stimolare, promuovere e mettere in rete i giovani ricercatori che affrontano questo tema”. L’iniziativa non solo promuove i giovani ricercatori, ma è anche un vantaggio per la società e l’economia dell’intera Euregio.

“Un approvvigionamento energetico sicuro e sostenibile è una delle sfide più importanti per il futuro dell’intera Euregio. Per questo motivo attendo i contributi innovativi di giovani scienziati del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino sul tema dell’energia”, sottolinea il capitano del Tirolo, Anton Mattle. Insieme all’assessore tirolese alla scienza Cornelia Hagele, Mattle invita i giovani ricercatori a partecipare attivamente alla formazione dell’Euregio. “Il Premio Euregio per giovani ricercatori non solo promuove il collegamento in rete tra le tre parti dell’Euregio a livello scientifico, ma fornisce anche un importante contributo tecnico per l’ulteriore sviluppo dei nostri territori”, afferma l’assessore provinciale Hagele.

Il miglior progetto sarà premiato con 5.000 euro. Il secondo classificato riceverà 2.500 euro e il terzo 1.000 euro. I progetti saranno selezionati da una giuria presieduta da Ulrike Tappeiner, Presidente della Libera Università di Bolzano. La cerimonia di premiazione si svolgerà durante la Giornata del Tirolo del Forum europeo di Alpbach, il 20 agosto 2023. I finalisti saranno invitati ad Alpbach per presentare il loro lavoro e scambiare idee con scienziati di fama e leader politici.

Tutte le informazioni sul Premio Euregio per giovani ricercatori sono disponibili sul sito web dell’Euregio all’indirizzo www.euregio.info/youngresearcher .