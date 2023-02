DALPALÙ (FDI) * TRAGEDIE CERMIS: « IN ACCORDO CON IL COMMISSARIO PROVINCIALE TRENTINO ON. URZÌ HO INVITATO IL GOVERNO ALLA CELEBRAZIONE RELIGIOSA, A CAVALESE (3/2) »

15.33 - mercoledì 1 febbraio 2023

Dalpalù (FdI) invita il governo alle celebrazioni per le tragedie del Cermis del 03 febbraio 2023. A 25 anni di distanza dalla seconda tragedia della funivia del Cermis, avvenuta il 3 febbraio 1998, in accordo con il Commissario provinciale trentino di Fratelli d’Italia On. Alessandro Urzì, come rappresentante delle Istituzioni provinciali e regionali, ho ritenuto importante invitare il Governo alla celebrazione religiosa presso la chiesa della Pieve di Cavalese e al successivo momento di ricordo di tutte le vittime innocenti che persero la vita nelle due sciagure che si terrà presso le due tombe erette nel locale cimitero.

Il Sindaco del Comune di Cavalese, assieme alle Autorità civili comunali e provinciali, alle Autorità militari e ai parenti delle vittime, ha preso la decisione di concludere definitivamente, con questa cerimonia, le celebrazioni commemorative delle tragedie del Cermis.Per tale motivo, la celebrazione di venerdì 3 febbraio assume una grande importanza, non solo per la Comunità locale ma anche per l’intera Comunità italiana insieme a quelle americana, tedesca, austriaca, belga, francese, olandese e polacca.E’ un momento particolarmente rilevante, di condivisione per un Paese, per una Valle, per un territorio che supera le frontiere nazionali e rimane legato da una grande sofferenza. II 9 marzo 1976, la fune portante dell’impianto cedette e la cabina, partita dall’Alpe del Cermis con a bordo 43 persone (di cui 21 turisti provenienti da Amburgo, 11 italiani, 7 austriaci, un francese e alcuni operai dell’impianto) si schiantò rovinosamente sulle pendici della montagna dopo un volo di circa 30 metri. Il tutto durò pochi secondi, ma sufficienti a spezzare la vita di 42 persone (ci fu solo un sopravvissuto).

II 3 febbraio 1998, un velivolo militare statunitense recise il cavo della funivia, facendo precipitare a valle la cabina e provocando la morte delle 20 persone a bordo; il coinvolgimento degli Stati Uniti contribuì a rendere internazionale l’eco della tragedia.In occasione del ventesimo anniversario fu il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a rendere una sua dichiarazione in merito alla tragedia del Cermis. Il messaggio che resterà all’esito dell’ultima commemorazione di venerdì, è destinato ad assumere una particolare importanza anche per la memoria storica.

Bruna Dalpalù

Consigliera provinciale e regionale (Fdi)