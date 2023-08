AVV. GLORIA CANESTRINI * ROVERETO – EMERGENZA SICUREZZA: “ SI ATTIVI SUBITO IL TAVOLO ORGANIZZATIVO, TRA COMUNE – PROCURA REPUBBLICA – SERVIZI SOCIALI – FORZE ORDINE – CENTRO PAT SALUTE MENTALE “

16.40 - domenica 6 agosto 2023

Il cielo di Rovereto si tinge di rosso, ma non è solo il tramonto. In tre giorni due signore sessantenni sono state uccise nella nostra città mentre andavano tranquillamente per i fatti loro. La prima da un vicino armato di accetta, la seconda a pugni, in un parco.

Non possiamo rimuovere una simile enormità , né imputarla al caso.

Le persone e le situazioni potenzialmente esplosive vanno monitorate e controllate.

Invece si chiudono i reparti psichiatrici, non si incrementano i servizi sociali, non si controllano zone a rischio già teatro di aggressioni, si azzerano le sezioni dedicate alla violenza di genere nelle Procure.

*

Avv. Gloria Canestrini

Rovereto (Tn)

/

Foto: Gloria Canestrini