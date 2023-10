LEGA * MATTEO SALVINI: « IL 10 OTTOBRE IL MINISTRO TORNA IN TRENTINO, TAPPE A CAVALESE – CEMBRA – TRENTO – ROVERETO »

11.00 - sabato 7 ottobre 2023

Lega: il 10 ottobre Matteo Salvini torna in Trentino

Martedì 10 ottobre il segretario della Lega Matteo Salvini torna in Trentino. Accompagnato dal Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, dal commissario della Lega Trentino Diego Binelli e dai consiglieri provinciali il ministro alle Infrastrutture e trasporti incontrerà in mattinata i cittadini alle ore 11 al Bar 3.0 di Cavalese. Poi si sposterà a Cembra dove alle 13.15 visiterà le cantine Valle di Cembra. Nel pomeriggio alle 14.30 sarà presente al gazebo della Lega in via Belenzani a Trento. Chiuderà la sua visita in Trentino con un ultimo incontro alle 17.30 al Bar Rosmini di Rovereto.

