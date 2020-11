ON. LOSS (LEGA) * FLOROVIVAISMO: « APPROVATO IL TESTO ALLA CAMERA, L’AUSPICIO è CHE QUELLO DEFINITIVO POSSA NASCERE GIà LA PROSSIMA PRIMAVERA »

Durante il governo Lega-M5S, su iniziativa del deputato Lega on. Marzio Liuni, con relatrice l’on. Martina Loss, a maggio 2019 è partita la proposta di legge sul Florovivaismo. Con l’approvazione alla Camera in data 4 novembre 2020 del testo “Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico”, questo ora passa all’esame del Senato.

Vi è una certa soddisfazione per i tempi brevi che sono stati necessari per la prima lettura alla Camera, vista la complessità di quello che si avvia ad essere il primo testo normativo dedicato a questo importante settore agricolo. Nel passaggio al Senato, il testo sarà affidato alle cure dell’sen. Giampaolo Vallardi (Lega), presidente della commissione Agricoltura, conoscitore del settore florovivaistico e della sua influenza sul benessere sia economico che sociale delle nostre comunità.

Il dialogo instaurato con le associazioni di categoria nel lavoro sul testo alla Camera proseguirà nei prossimi mesi per ottenere un testo di legge finale che porti risposte ad un settore che ha atteso anni per avere una sua legge e che ora in breve tempo la vede diventare realtà, grazie all’iniziativa della Lega e al lavoro di tutte le forze politiche.

L’auspicio è che il testo definitivo possa nascere già la prossima primavera, assieme alle nuove coltivazioni; il settore florovivaistico italiano, intanto, una delle eccellenze dell’agricoltura nazionale, è già pronto a riempire di gioia e di colori le nostre case con le tradizionali piante delle festività invernali, come i ciclamini e le stelle di Natale.

Trento, 7 novembre 2020

*

on. Martina Loss