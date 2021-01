QUESTURA TRENTO * « SEQUESTRATI DUE MANUFATTI ARTIGIANALI TIPO “BOMBA CARTA”, IN QUANTO PRIVI DI QUALSIASI MARCATURA O CONTRASSEGNO DI CLASSIFICAZIONE »

Nell’ambito di dedicati servizi di contrasto al fenomeno del commercio illegale di artifizi pirotecnici e dell’uso improprio degli stessi, in coincidenza delle festività di fine anno, personale operante di questa Questura ha proceduto al sequestro di due manufatti artigianali tipo “bomba carta”, in quanto privi di qualsiasi marcatura o contrassegno di classificazione.

Nella circostanza dei medesimi controlli, è stato inoltre acquisito diverso materiale, qualificabile come prodotto esplodente di tipo pirotecnico, per un totale di 19 prodotti, tra i quali si possono distinguere diverse tipologie di petardi, razzi, bengala, ed altri prodotti genericamente conosciuti come le c.d. “Fontane a Batteria”, “Candele Romane”. In aggiunta a ciò sono stati rinvenuti dispositivi artefatti di varia natura, non di libera vendita, dalle evidenti spiccate potenzialità.

A rappresentazione di quanto sopra sinteticamente indicato si allegano le immagini fotografiche di quanto sequestrato (foto nr. 1) ed acquisito (foto nr.2).

(foto nr.2)