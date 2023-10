LEGA * CASO APOSTOLICO: SALVINI, « È MOTIVO DI GRAVE IMBARAZZO PER TUTTE LE ISTITUZIONI, PREVALGONO BUONSENSO ED EQUILIBRIO » (VIDEO)

11.55 - venerdì 6 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

CASO APOSTOLICO, SALVINI: “MOTIVO DI GRAVE IMBARAZZO PER TUTTE LE ISTITUZIONI”

Il caso della giudice di Catania “è motivo di grave imbarazzo per le istituzioni. Conto sulla collaborazione di tutti affinché prevalgono buonsenso ed equilibrio”. Lo dice il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini in un video, girato poco prima di partire per Palermo dove oggi pomeriggio è atteso nell’aula bunker dell’Ucciardone per l’udienza del processo OpenArms.

Preoccupa e sconcerta quanto sta emergendo. Il giudice che ha liberato più clandestini e contesta le norme del governo sull’immigrazione in passato ha condiviso insulti contro di me e ha partecipato – col compagno – a manifestazioni di estrema sinistra a favore degli immigrati… pic.twitter.com/A9a3JSg1bm — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 6, 2023