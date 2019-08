COMUNE DI ROVERETO (TN) * TARTARUGHE PALUSTRI AMERICANE – INFORMAZIONI: « OBBLIGO DI DENUNCIA ENTRO IL 31 AGOSTO E DIVIETO DI RILASCIARLE IN NATURA »

Obbligo di denuncia e divieto di rilasciarle in natura. Tutti i Comuni trentini stanno provvedendo in questi giorni ad informare la popolazione di un obbligo inerente le tartarughe palustri americane (nella foto) comunente diffuse anche in ambito domestico.

Esiste infatti l’obbligo (entro il 31 agosto) di denunciarne il possesso oppure di consegnarle al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia autonoma di Trento. La pratica a tal fine è gratuita.

La tartaruga palustre americana – qualora abbandoni l’ambiente domestico e si ritrovi in natura – può causare gravi danni alla biodiversità.

Dovendo procurarsi autonomamente il cibo diventa vorace predatore di anfibi, pesci, insetti e uova, incidendo pesantemente sulla vita delle specie locali.

Per salvaguardare la preziosa biodiversità dei laghi e dei corsi d’acqua è quindi assolutamente necessario assicurarsi che questi animali rimangano in ambito domestico e non vengano mai in contatto con gli ambienti naturali.

Migliaia però sono purtroppo i rilasci intenzionali di tartarughe nei corsi d’acqua, da parte di cittadini stanchi di accudirle.

Bene quindi ricordare che l’abbandono di queste specie in natura, in laghetti o fontane costituisce un reato (punito dal decreto 230/2017 e dall’articolo 727 del codice penale).

Per questo motivo il Il D.L. 230/2017 impone l’obbligo di denuncia (a titolo gratuito) degli esemplari in possesso e il divieto di riproduzione e commercializzazione. Se allevi in casa esemplari di questa specie, puoi scegliere se continuare a tenerli, dopo averne denunciato il possesso, o se consegnarli al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia autonoma di Trento, che provvederà a sua volta alla consegna a idonea struttura.

Le consegne si possono effettuare ogni lunedì dalle 9 alle 14 a Trento in via Guardini n. 75, ottavo piano (previo appuntamento: 0461 497885).