LEAL * GRANDI CARNIVORI: AVVOCATI LOPRETE E BERNARDI, « UN ALTRO ORSO RINVENUTO MORTO OGGI SUL MONTE PELLER, INVIATA ISTANZA PER ACCESSO AGLI ATTI »

20.43 - venerdì 2 giugno 2023

Un altro orso rinvenuto morto oggi sul monte Peller. Il terzo in un breve lasso temporale dopo il cucciolo rinvenuto il 21.04.23 in Bassa Valle del Solo ed M62. “Decessi che per frequenza e per i noti accadimenti che hanno dal 5 Aprile coinvolto la popolazione degli orsi del Trentino richiedono un’indagine approfondita in ordine alle cause che comportavano la morte degli animali” dicono gli Avv.ti Rosaria Loprete – difensore della LEAL ODV – e Giada Bernardi – difensore della “Zampe che danno una Mano” ODV e di altre Associazioni Animaliste, già tutte parti attive nei procedimenti pendenti innanzi al TAR Trento relativi agli orsi Jj4 ed MJ5.

“Abbiamo già inviato questa mattina istanza di accesso agli atti per l’orso rinvenuto morto oggi, come già avevamo fatto per il cucciolo trovato deceduto in data 21.04.23 in bassa Valle del Sole e per M62. E’ necessario, come detto, acclarare le ragioni dei decessi degli animali, anche per verificare un’eventuale connessione degli stessi con la vicenda Jj4. Troppe morti in troppo poco tempo ingenerano dubbi.” concludono gli Avvocati Loprete e Bernardi.

Avv.ti Aurora Loprete e Giada Bernardi