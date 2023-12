APSS TRENTINO * CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO: « APERTE LE ISCRIZIONI, DISPONIBILI 130 POSTI TRA TRENTO – TIONE – CLES »

15.13 - martedì 19 dicembre 2023

Sono aperte le iscrizioni ai corsi per operatore socio sanitario organizzati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari nelle sedi di Trento, Tione e Cles. I posti disponibili sono complessivamente 130 divisi in 80 per la sede di Trento, 25 per Tione e 25 per quella di Cles. Le domande di partecipazione devono essere presentate on-line entro il 23 gennaio 2024. L’esame di ammissione si terrà il 31 gennaio, le lezioni inizieranno il 22 febbraio. Nelle giornate del 20 dicembre e 11 gennaio sono previsti due incontri online per presentare il corso.

L’operatore socio sanitario (Oss), è un operatore sanitario che lavora con le persone che necessitano di aiuto, fornisce assistenza diretta alle persone per soddisfare i bisogni quotidiani, informa, dialoga, coinvolge e supporta la persona e la famiglia nelle varie attività quotidiane e mantiene comfort.

Il percorso formativo per diventare operatore socio sanitario, della durata di circa 14 mesi, offre diverse opportunità lavorative: nelle strutture residenziali (RSA), nei centri diurni, in ospedali, nei servizi di assistenza domiciliare, nelle cooperative sociali e in altri servizi socio-assistenziali sul territorio. La domanda si presenta collegandosi al seguente indirizzo: https://cutt.ly/5wS0PAaF.

Per presentare il corso e rispondere alle domande il Polo universitario delle professioni sanitarie organizza due incontri on-line. Il primo webinar si terrà mercoledì 20 dicembre alle ore 10, il secondo giovedì 11 gennaio 2024 alle ore 14.30. Per partecipare, è necessario registrarsi tramite i seguenti link: per il primo incontro http://tiny.cc/msbjvz, per il secondo incontro http://tiny.cc/wsbjvz. Successivamente, verrà inviata un’email con il link per accedere alla stanza virtuale.

Per informazioni: corsi.professionali@apss.tn.it