CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA: “ « STAFFELLI ALLA RICERCA DEL DOCUMENTO RUBATO, UN “CIMITERO” DI PATENTI E CARTE D’IDENTITÀ NASCOSTE DALLE BORSEGGIATRICI NELLA METRO »

17.36 - giovedì 16 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Tessere sanitarie, patenti, carte d’identità, portafogli (svuotati), abbonamenti Atm, etc etc: è il “tesoretto” ritrovato da Valerio Staffelli in diverse stazioni della metropolitana di Milano, dietro ai cestini della spazzatura o ai distributori di alimenti e bevande, spesso manomessi proprio per nasconderci gli “scarti” delle refurtive. L’inviato ha consegnato tutto alla Polizia, per permettere alle forze dell’ordine di rintracciare i proprietari. E in un caso ha fatto pure una consegna a domicilio, restituendo a una giornalista di Sky il portafogli, che le era stato rubato e poi gettato via nella stazione della metro.

E proprio nella metro Staffelli – in “missione” con la sua troupe per avvertire i passeggeri della presenza di ladri – incontra due borseggiatrici che, infastidite dalla presenza delle telecamere, si scagliano con violenza su una sua collaboratrice: prima la innaffiano di tè freddo e poi provano a spingerla con forza giù dal treno. Fortunatamente in soccorso alla troupe arrivano due poliziotti in borghese che bloccano le borseggiatrici.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).