SEN. CONZATTI (IV) * RISTORI TER: « AL LAVORO PER MODIFICARE LA NORMA SULLA CESSIONE DEI CREDITI RELATIVI AL BONUS EDILIZI »

16:42 - 2/02/2022

“Constatato il fondato clima di preoccupazione relativo alla norma che blocca le cessioni dei crediti edilizi approvata con il Sostegni Ter, sono al lavoro per modificare la norma. Ho già fatto presente sia al Mef che al Mise che la attuale formulazione non va bene. Certamente tutte le frodi devono essere intercettate e fermate e al tempo stesso non si possono penalizzare gli operatori del sistema che stanno lavorando in maniera corretta nel rispetto delle regole.

Esistono modi efficaci per monitorare i crediti ceduti ed i soggetti cessionari così come per tracciare tutti i passaggi, senza alcuna necessità di bloccare il sistema economico”. Così Donatella Conzatti, Senatrice di Italia Viva e Segretaria della Commissione Bilancio del Senato.