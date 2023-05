ON. URZÌ (FDI) * ELEZIONI PROVINCIALI: « GRANDE ADESIONE E DISPONIBILITÀ ALLE CANDIDATURE IN TRENTINO, OGNI PROPOSTA SARÀ VAGLIATA »

12.02 - giovedì 4 maggio 2023

Grande adesione e disponibilità alle candidature per FdI in Trentino, ogni proposta sarà vagliata. Fratelli d’Italia sta procedendo speditamente nell’individuazione delle disponibilità alle candidature per le prossime elezioni provinciali di ottobre. Sul tavolo del coordinamento provinciale di Trento, così come su quello nazionale, sono affluite numerose proposte che costituiscono l’espressione di un crescente interesse da parte delle categorie economiche, degli amministratori, di operatori sociali verso Fratelli d’Italia e la sua missione riformatrice in provincia di Trento.

Al fianco della candidata presidente Francesca Gerosa, in attesa della definizione del quadro delle relazioni con i partiti della coalizione di governo nazionale e di quelli rappresentativi di realtà civiche locali con cui è già in atto una collaborazione nell’attuale legislatura, si sono offerte personalità che verranno vagliate, rispetto alle idee per il nuovo Trentino che hanno proposto e con le quali si intende rinforzare il ruolo della Provincia e della sua autonomia.

Non corrispondono in alcun modo alla posizione del partito prese di posizione, non concordate con il commissario provinciale e con la direzione nazionale, critiche verso queste disponibilità che sono invece l’indice di una forte attenzione verso il partito e la sua funzione.

Ovviamente queste disponibilità si affiancano a quelle delle risorse interne al partito e che già svolgono funzioni di rappresentanza istituzionale e di responsabilità interna a FdI ai diversi livelli sia in provincia che nei comuni che nelle circoscrizioni.

Tutte le candidature verranno esaminate e quando funzionali per quanto rappresentano inserite nel progetto che vede Fratelli d’Italia protagonista della prossima stagione elettorale di ottobre.

Alessandro Urzì

Commissario provinciale di Fratelli d’Italia