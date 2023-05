LAV * GRANDI CARNIVORI: « ORSO DANNEGGIA AUTO IN PROVINCIA DI BOLZANO, L’AMMINISTRAZIONE SFRUTTA GLI ANIMALI SELVATICI PER CONSENSI ELETTORALI »

16.02 - giovedì 11 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

AUTO DANNEGGIATA DA UN ORSO IN PROVINCIA DI BOLZANO. NE APPROFITTA L’AMMINISTRAZIONE, CHE CONTINUA A SFRUTTARE GLI ANIMALI SELVATICI PER ATTRARRE CONSENSI ELETTORALI.

LAV: ABBIAMO INVIATO LETTERA A PROVINCIA DI BOLZANO NO A DICHIARARE PROBLEMATICO UN ORSO CHE HA AGITO DA ORSO IN UN TERRITORIO CHE NON FA INFORMAZIONE A CITTADINI E TURISTI.

Un’automobile danneggiata da una grandinata non avrebbe certo guadagnato la ribalta della cronaca, con interventi di sindaci e consiglieri provinciali. Ma se la stessa auto viene danneggiata da un orso, magari perché al suo interno si è dimenticato cibo o perché nel cofano motore ha trovato rifugio il classico gatto, ecco che la micidiale ricetta messa a punto dagli haters di orsi, lupi e qualsiasi altra forma di vita selvatica sia vietata ai fucili dei cacciatori, offre uno spunto golosissimo per alimentare il fuoco delle legittime preoccupazioni dei cittadini verso gli animali selvatici.

Proprio ciò che stanno facendo il primo cittadino di Fiè (comune della Provincia autonoma di Bolzano) e altri consiglieri provinciali, che fanno a gara a chi prende la posizione più estremista contro la presenza dei plantigradi, ovviamente sempre portando argomentazioni fondate su presupposti ideologici in odore di campagna elettorale per le prossime elezioni provinciali che si terranno a ottobre.

Quello che deve realmente preoccupare sono proprio le prese di posizione degli amministratori, che invece di istruire i cittadini al fine di evitare situazioni come questa, colgono l’occasione per dare sfoggio della loro totale inadeguatezza, come il sindaco di Fiè che ha chiesto di modificare l’aspetto giuridico relativo a orsi e lupi affermando che “un’area abitata non è adatta alla presenza di tali animali e mi è stato detto che non ho potere”.

“Tuttavia c’è una cosa sulla quale il sindaco ha pieni poteri e che avrebbe potuto fare da sempre, informare i suoi concittadini sui corretti comportamenti da adottare in un territorio dove vivono gli orsi, come ad esempio la gestione di rifiuti organici e cibo, con lo scopo di prevenire possibili incidenti o graffiature di carrozzerie – dichiara Massimo Vitturi, responsabile LAV, Animali Selvatici – accanirsi contro gli orsi è uno spreco di tempo che, come accaduto in Trentino, inchioderà alle loro dirette responsabilità le amministrazioni pubbliche nel caso in cui dovesse accadere un incidente tra orso e persone.”

In Alto Adige come in Trentino, gli orsi e i lupi sono sfruttati dalla politica, che li usa come spauracchi al solo scopo di fomentare le preoccupazioni dei cittadini per poi attrarre consenso elettorale. Un copione già visto

e banale, dal quale ne escono sconfitti tutti, sia gli animali che i cittadini.

“Abbiamo quindi inviato una lettera alla Provincia di Bolzano per chiedere di astenersi da misure cruente nei confronti dell’orso.

Ora il presidente dell’Alto Adige-Sudtirolo Kompatscher e l’Assessore all’agricoltura Schuler, amministratori della provincia che ha firmato il Pacobace, facciano finalmente ciò che non è mai stato realizzato sul tema della comunicazione e dell’informazione,

attivando tutte le azioni di prevenzione necessarie previste dallo stesso Pacobace, anche nella zona dove si è verificato l’episodio, e per informare ed educare i cittadini alla convivenza con lupi e orsi, perché le persone possano continuare a svolgere in

tranquillità le loro attività sul territorio correttamente informati per prevenire qualsiasi incidente”

conclude la LAV.