GALATEO (FDI) * ALTO ADIGE – BULLISMO E VANDALISMO: « APPROVATA LA NOSTRA MOZIONE CO-FIRMATA DA SVP – LEGA – FORZA ITALIA, PER UNA BATTAGLIA DI CIVILTÀ »

15.25 - giovedì 11 maggio 2023

Scuole danneggiate, giovanissimi picchiati, pullman presi a sassate, rapine nei negozi stanno diventando notizie ormai sempre più frequenti anche in Alto Adige. Approvata ad ampia maggioranza dal Consiglio Provinciale la mozione presentata da Fratelli d’Italia, poi emendata e cofirmata anche da Svp, Lega, Forza Italia, che impegna l’amministrazione a valutare l’adozione di misure efficaci, anche con sanzioni, a livello comunale nei confronti dei genitori responsabili di minori coinvolti in episodi di bullismo, danneggiamenti della proprietà pubblica e atti di vandalismo.

Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha votato a larga maggioranza l’approvazione di una mozione presentata dal consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Marco Galateo, che propone l’adozione di misure concrete per contrastare il bullismo, i danneggiamenti della proprietà e gli atti di vandalismo commessi da minori. Il testo originale è stato riformulato inserendo le sensibilità dei consiglieri di Svp, Lega e Forza Italia e in ultimo tutti i firmatari hanno accettato la modifica proposta dallo stesso presidente Kompatscher che ha riconosciuto la necessità di agire in maniera concreta sul tema. Forti critiche del resto dell’opposizione, preoccupate più che dalla sostanza, dalla cofirma di un documento importante di Fratelli d’Italia da parte anche della Svp. Ciononostante c’è stata grande collaborazione da parte di tutti i gruppi per evitare lo slittamento della votazione alla seduta del mese prossimo. Si tratta di un segnale forte e unitario da parte delle diverse forze politiche che dimostra la volontà di agire con determinazione per ripristinare l’ordine pubblico e contrastare i fenomeni di bullismo e vandalismo.

La mozione nel testo approvato chiede all’amministrazione di valutare la possibilità di adottare misure efficaci e/o sanzioni a livello comunale, al fine di responsabilizzare i genitori dei minori coinvolti in tali episodi. L’iniziativa mira a porre un freno alla microcriminalità ed al fenomeno delle violenza minorile che negli ultimi tempi ha colpito anche la Provincia di Bolzano.

“Questa mozione rappresenta una battaglia di civiltà”, ha commentato il rappresentante di Giorgia Meloni a Bolzano. “Si dovrà agire attraverso le scuole, i servizi sociali, metterli in rete con associazioni culturali e sportive per riportare sulla retta via quei giovani che prendono strade pericolose. Ma dopo tanto buonismo che ha dimostrato i suoi limiti sotto gli occhi di tutti, oggi anche in Alto Adige si comincia a riconoscere che chi si rende responsabile di vandalismi e danneggiamenti deve pagare e che le loro famiglie devono essere responsabilizzati sulle azioni dei loro figli, anche se minori. L’approvazione della mozione costituisce un primo passo importante verso la creazione di un quadro normativo che consenta ai comuni di adottare misure adeguate per affrontare i problemi di ordine pubblico e sicurezza connessi al comportamento dei minori. Si prevede che la Giunta Provinciale avvierà un’analisi approfondita delle possibili soluzioni e delle migliori pratiche in vigore in altre realtà, al fine di sviluppare un’azione coordinata e efficace.

Marco Galateo, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia e promotore della mozione, ha accolto favorevolmente il consenso creatosi attorno al documento, sottolineando l’importanza di attirare l’attenzione delle famiglie su questa tematica. Galateo ha evidenziato che il dibattito sul bullismo e sulle baby gang è già in corso anche a livello nazionale, con una proposta in esame presso la commissione giustizia del parlamento da parte del presidente on. Ciro Maschio. Tale proposta mira a introdurre il principio di responsabilità, inviando un messaggio forte a coloro che si rendono responsabili di azioni come l’allagamento di una scuola, privando gli studenti del loro diritto costituzionale all’istruzione, o l’aggressione di un ragazzo più giovane, inculcando in lui il timore di uscire di casa per andare a scuola.

La segreteria del consigliere Marco Galateo

Gruppo consiliare provinciale Fratelli d’Italia