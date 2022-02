MASCHIO – CARLI – ZANETTI / ODG * CIRCONVALLAZIONE TRENI: « PER LE AREE INQUINATE EX-SLOI ED EX-CARBOCHIMICA SI CONDIZIONI IL CANTIERE AL BUON ESITO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA »

12:15 - 16/02/2022

In vista dell’imminente delibera comunale per esprimere il parere del consiglio alla circonvallazione dei treni il sottoscritto, con la collaborazione dei consiglieri Marcello Carli e Silvia Zanetti, ha inviato un ordine del giorno collegato alla delibera al fine di esigere che il crono programma dei lavori dell’impresa appaltatrice sia condizionato a

realizzare in prima battuta i lavori legati all’attraversamento delle aree inquinate di Trento Nord ed inoltre esigere che tutte le fasi di accantieramento, in particolar modo quelle relative alla galleria San Martino/Mattarello, abbiano inizio solo ed esclusivamente dopo avere avuto evidenza, nel procedere dei lavori sulle predette aree inquinate di Trento Nord, che non siano emersi problemi tecnici ed ambientali che impediscano il procedere in forma completa e nei tempi progettuali dei lavori, determinandone l’impossibilità di esecuzione e completamento.

Infine abbiamo anche chiesto di garantire che durante tutto il processo di progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica vi sia, da parte del Comune di Trento, anche tramite ed in sinergia con la P.A.T., una costante ed aggiornata informazione ai cittadini sull’evoluzione del processo progettuale ed attuativo delle necessarie opere.

Andrea Maschio – Capogruppo Onda Civica Trentino

ODG COLLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA: “Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) del quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza-Verona, asse ferroviario Monaco-Verona, accesso sud alla galleria di base del Brennero – Lotto 3°: circonvallazione di Trento” “Condizionare il cantiere della circonvallazione al buon esito degli interventi di bonifica sulle aree inquinate Ex_Sloi ed Ex-Carbochimica” -In considerazione che con l’inizio dei lavori: -la viabilità ordinaria della città sarà significativamente condizionata e soggetta per anni a limitazioni funzionali; –saranno esecutivi gli espropri e si procederà alle demolizioni degli edifici interessati dall’opera; -gli edifici limitrofi alle zone di scavo e di cantiere saranno inevitabilmente soggetti a rumori e vibrazioni, sia durante la fase di cantierizzazione che con il traffico dell’Alta capacità a regime; -l’ingresso in collina Est dovrà affrontare l’eventuale insorgere di onerosi interventi di consolidamento e/o necessaria rettifica del tracciato; -prenderanno l’avvio i lavori a Trento Sud in zona Mattarello con le note azioni sulle aree agricole di pregio dell’Acquaviva: Tutto ciò premesso Il consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta comunale ad : esigere che il crono programma dei lavori dell’impresa appaltatrice sia condizionato a realizzare in prima battuta i lavori legati all’attraversamento delle aree inquinate di Trento Nord; esigere che tutte le fasi di accantieramento, in particolar modo quelle relative alla galleria San Martino/Mattarello, abbiano inizio solo ed esclusivamente dopo avere avuto evidenza, nel procedere dei lavori sulle predette aree inquinate di Trento Nord, che non siano emersi problemi tecnici ed ambientali che impediscano il procedere in forma completa e nei tempi progettuali dei lavori, determinandone l’impossibilità di esecuzione e completamento;

• garantire che durante tutto il processo di progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica vi sia, da parte del Comune di Trento, anche tramite ed in sinergia con la P.A.T., una costante ed aggiornata informazione ai cittadini sull’evoluzione del processo progettuale ed attuativo delle necessarie opere. Cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. Andrea Maschio Marcello Carli Silvia Zanetti

