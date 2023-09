ITALIA VIVA * ELEZIONI PROVINCIALI: CONZATTI, « DEPOSITATA LA LISTA, PER IL TRENTINO VOGLIAMO UN’AUTONOMIA RIFORMISTA – PARITARIA E- FORTE »

10.03 - martedì 19 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

ELEZIONI PROVINCIALI, ITALIA VIVA. DEPOSITA LA LISTA. CONZATTI: “PER IL TRENTINO VOGLIAMO UN’AUTONOMIA RIFORMISTA, PARITARIA E FORTE”.

“Oggi abbiamo depositato ufficialmente la lista con i nomi delle candidate e dei candidati della nostra squadra, quella di ITALIA VIVA. Dopo mesi di bella politica con il Tour SCELTA che ci ha fatto incontrare in tutte le Valli e le città del Trentino, siamo pronti per l’appuntamento elettorale del 22 ottobre” – afferma Donatella Conzatti, Capolista e già Senatrice di Italia Viva, coordinatrice regionale di Italia Viva in Trentino Alto-Adige e membro della cabina di regia.

“Quest’ultimo rappresenta per noi una sorta di verifica: del nostro operato, della nostra serietà e della nostra capacità di progettare un Trentino più moderno. Del resto se Autonomia oggi ha un significato, oltre alla sua valenza storica e giuridica, è proprio quello di essere una comunità in costante rigenerazione innovativa.” – continua Donatella Conzatti.

“ITALIA VIVA esprime una linea politica CENTRISTA e RIFORMISTA e sosterrà Valduga Presidente all’interno della coalizione Alleanza democratica e autonomista. La nostra squadra è composta da donne e uomini che hanno scelto di mettersi a disposizione di un’intera comunità e i profili dei 34 candidati sono stati individuati in base alle competenze e alla cultura paritaria.

Dal più giovane di appena 18 anni, studente, a donne imprenditrici, a professionisti, dai cooperatori agli operatori dei mondi agricoli e turistici e molti nomi con alle spalle esperienza politica e nella pubblica amministrazione.

La parola chiave del nostro programma è SCELTA. Un acronimo dei temi prioritari dalla sanità alle transizioni, dall’Europa ai territori, dall’autonomia alla cultura e formazione.” – prosegue la candidata Conzatti.

“Questi sono i nomi delle nostre candidate e dei nostri candidati che hanno scelto di ispirarsi alla Carta dei Valori di Italia Viva e che sono pronti a fare la differenza.” – conclude Donatella Conzatti.

Domenica 24 ore 10.30 a Levico Terme presso la Sala Senesi si terrà la presentazione del programma di Italia Viva con i candidati con Donatella Conzatti e con Teresa Bellanova già Ministra e componente della Cabina di regia politica nazionale di Italia Viva

LA LISTA DEI CANDIDATI DI ITALIA VIVA

1. Conzatti Donatella (Capolista), nata a Rovereto 49 anni fa. Laureata in Economia e commercio, è Dottore commercialista. Senatrice della Repubblica nella XVIII Legislatura e già consigliera della Comunità di Valle della Vallagarina. È componente della Cabina di regia politica nazionale di Italia Viva e coordinatrice regionale per il Trentino Alto Adige del partito. Crede che la politica sia un mezzo potente, per riassorbire le disuguaglianze tra generi, generazioni e territori; e che la politica riformista abbia la forza ed il coraggio di costruire un futuro migliore.

2. Bettini Enrico, di anni 48. Laureato in Economia e commercio. Dottore commercialista e Revisore legale. Già Assessore al Bilancio del Comune di Nogaredo dal 2000 al 2010. È titolare di una azienda agricola. È Presidente di una squadra di Basket e membro del Lions Club International.

3. Bellorio Franca, di anni 65. Attualmente pensionata, ultima professione consulting per gli Enti Locali (Informatica Trentina S.p.A), attiva come assessore e consigliere comunale nel comune di Ala e come consigliere della Comunità di Valle della Vallagarina fino al 2020. Attiva nella vita sindacale.

4 Bonetti Pancher Matteo, di anni 18, attualmente studente al Liceo Classico Prati di Trento. È Arbitro nella Federazione Italiana Pallacanestro. Impegnato dal 2022 come Vicepresidente nella Consulta provinciale degli Studenti di Trento.

5. Cainelli Sara, di anni 57. Consulente aziendale negli ambiti di contabilità, gestione amministrativa e fiscale, stesura bilanci e consulenza aziendale. Attiva nelle associazioni di volontariato come la Proloco Monte Bondone e della Confraternita della misericordia.

6. Camin Maurizio, di anni 61. Direttore di cooperativa sociale e cooperatore internazionale con l’Associazione Trentino con i Balcani. Già membro del consiglio di amministrazione dell’Associazione Europea per la Democrazia Locale, di Con.Solida e di CNCA.

7. Ceaglei Maria, di anni 54. Laureata in Psicologia e Pedagogia in Moldavia, attualmente è responsabile per la gestione della produzione nei Punti vendita di una grande catena di supermercati. È volontaria docente di lingua per bambini moldavi e dal 2021 Vicepresidente del Partito moldavo Azione e Solidarietà.

8. Campestrin, Samuele di anni 39. È laureato in Giurisprudenza con indirizzo internazionale e responsabile di filiale di Banca di Credito Cooperativo. Dal 2015 è consigliere comunale a Borgo Valsugana ed ha maturato esperienze presso la Rappresentanza Euregio a Bruxelles.

9. Fabian Susana Gabriela, di anni 62. È diplomata all’istituto tecnico e imprenditrice agricola dal 2004

10. Combetto Marco, di anni 54. Laureato in Scienze dell’Informazione. Libero professionista, da 2 anni esperto a contratto per la Commissione Europea nell’ambito dell’Osservatorio sull’adozione delle nuove tecnologie digitali nelle pubbliche amministrazioni Europee. Precedentemente e per 13 anni è stato responsabile di vari progetti ICT ed EU per la PAT attraverso Trentino Digitale spa. È membro della commissione Territorio, Ambiente e Usi civici della circoscrizione di Villazzano.

11. Ferrari Claudia, di anni 55. È insegnante nell’Istituto Comprensivo del Chiese. È componente del Consiglio Provinciale ACLI Trentino e componente del Coordinamento Donne ACLI Trentine. È inoltre volontaria della Croce Rossa e iscritta all’albo dei facilitatori linguistici.

12. Comper Leonardo, di anni 48. Geometra libero professionista, si occupa di edilizia pubblica e privata e sicurezza sui cantieri. Da 25 anni è Dirigente dello Sci Club città di Rovereto, società sportiva che promuove lo sci agonistico. È coordinatore politico di Italia Viva Rovereto.

13. Giampalmo Stefania, di anni 28. Diplomata in Tecnico Superiore per la Gestione dei Centri Benessere a Rovereto, attualmente specializzata nello sviluppo e realizzazione di concetti innovativi per il benessere dell’individuo e della collettività. Collabora con i leader del mercato Italiano del contesto ricettivo svolgendo attività di consulenza e formazione.

14. Corn Emanuele, di anni 43. È Docente di diritto penale nelle Università di Trento e Antofagasta (Cile) e già consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere del Senato. In precedenza Consigliere di parità nel lavoro per la Provincia autonoma di Trento.

15. Gjergji,Klarita di anni 35. Laureata in economia e gestione aziendale e imprenditrice nel settore turistico. Impegnata nel volontariato con Casa del sole e Progetto ’92. È membro dell’Associazione per le donne albanesi “TEUTA”.

16. Creazzi Marino, di anni 70. Laureato in ingegneria. È un Dirigente d’azienda in pensione, impegnato in attività di volontariato e dal 2020 consigliere comunale ad Avio.

17. Mici Erinda, di anni 34. Laurea triennale in Sociologia a Trento, oggi frequenta il corso di Laurea specialistica in Scienze umane presso l’Università di Verona. Lavora come educatrice in una cooperativa sociale che si occupa di disabilità.

18. Gardumi,Giuliano di anni 61. Insegnante di scuola Primaria. Maestro di coro ed organista. Già sindacalista CISL Scuola.

19. Omezzolli,Patrizia di anni 67. È laureata in medicina ed attualmente medico dentista. È stata Assessore alla cultura del Comune di Pescarolo ed Uniti dal 2005 al 2013.

20. Lenzi Renzo detto Burbiz, di anni 56. È operatore tecnico nell’Azienda Sanitaria Trentina. Ha ricoperto vari ruoli come amministratore comunale, assessore della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol. È Presidente di Pro Loco e capocuoco nella protezione civile. Svolge il ruolo di Rappresentante delle minoranze linguistiche italiane dell’Istituto Mocheno.

21. Pizzini Jennifer, di anni 41. È operatrice tecnica all’Ospedale Santa Chiara di Trento. È stata parte del consiglio Unione Ciechi di Trento e del Comitato pari opportunità.

22. Lucatti Riccardo, di anni 79. Laureato in giurisprudenza e top manager in pensione. È membro del coordinamento provinciale di Italia Viva (responsabile Tavolo di Lavoro Finanza) nonché Presidente dell’associazione Restart Trentino. È membro di innumerevoli associazioni culturali e sportive.

23. Sene Pulcherie Hyacinthe, di anni 53. È diplomata in chimica ed oggi imprenditrice nel settore delle pulizie con una ditta di 60 dipendenti. È attiva Vicepresidente della Comunità Senegalese del Trentino-Alto Adige

24. Pancher Cristian, di anni 51, laureato in Ingegneria Ambiente e Risorse. È impiegato in aziende di automotive come accettatore. Fino al 2019 è stato Consigliere Comunale del comune di Nave san Rocco e Capogruppo di maggioranza nella Comunità di Valle Rotaliana Koenisberg.

25. Slaviero Gisella, di anni 47, laureata in lettere e filosofia, attualmente si occupa di customer care nel gruppo GPI, è stata insegnante di lingua inglese nel Centro di Lingue Moderne e nella Gems Royal Dubai School.

26. Pulvirenti Filippo, di anni 64. Istruttore di guida e autista. Oggi è impiegato presso Trentino Trasporti Spa.

27. Uez Laura, di anni 37. È laureata in Scienze politiche e Relazioni internazionali ed oggi impiegata come personale tecnico amministrativo nella Direzione Didattica dell’Università di Trento. È consigliera comunale e Vicepresidente del Consiglio del Comune di Levico Terme. È referente provinciale dell’Associazione Nazionale Sociologi e specializzata in criminalistica e antiterrorismo.

28. Sani,Roberto nato a Trento 61 anni fa. Laureato in Architettura, di professione consulente e formatore d’azienda. Da sempre impegnato nell’associazionismo e nella politica attiva. Già Consigliere Circoscrizionale, candidato alle Politiche 2022 per Italia Viva – ReNew Europe. Europeista, femminista e riformista.

29. Vigorito Marina Palma Rita, di anni 52. È attualmente Direttrice Esecutiva della Federazione Aeronautica Internazionale, redattrice per la rivista ‘Volo a Vela’ e collaboratrice esterna dell’Aeroclub d’Italia.

30. Sbetti Giovanni detto Gianni, di anni 48. È laureato in Economia e attualmente funzionario esperto dell’Agenzia per la coesione sociale della Provincia Autonoma di Trento. È stato per vent’anni funzionario direttivo presso Confindustria Trento. Suona da 40 anni nella banda cittadina di Levico Terme, un’istituzione di 180 anni.

31. Widmann Cristina, di anni 44. Autista e impiegata in una nota azienda di trasporti turistici. Dal 2007 è volontaria in ambulanza con il corpo dei volontari di Cles.

32. Troncon Roberto, di anni 60. Diplomato in Ragioneria e attualmente agente in attività finanziaria OAM. Già candidato alle elezioni provinciali del 2013. Dal 2004 socio del Lions Club International.

33. Ziller Mariangela, di anni 53. Laureata in Economia e Commercio ad indirizzo marketing, è attualmente Consulting Director di una multinazionale del settore Information Technology. È stata formatrice ed ha collaborato con molte realtà tra cui l’Università di Trento e di Parma.

34. Zanotelli Pietro, di anni 40. È diplomato al Collegio Arcivescovile. Impiegato presso il Consorzio Melinda e nel settore della carpenteria. Già Consigliere comunale e consigliere di Comunità della Valle di Non.