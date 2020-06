PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO: « APPROVATO IL BANDO DEL CONCORSO ORDINARIO »

Approvata anche la procedura straordinaria finalizzata all’abilitazione all’insegnamento nella secondaria di primo grado. Personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado: approvato il bando del concorso ordinario.

La Giunta provinciale ha approvato oggi il bando riferito al concorso ordinario per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.

Approvata inoltre la procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore all’istruzione Mirko Bisesti che ha affermato: ” le cattedre disponibili, unitamente a una larga proiezione sui pensionamenti dei prossimi anni, sono le variabili che abbiamo considerato per individuare il contingente di posti da mettere a concorso. Ringrazio tutti coloro che, nonostante l’emergenza Covid, hanno lavorato sodo per permetterci di bandire la procedura concorsuale in concomitanza con quella nazionale. Il bando per il concorso straordinario per l’immissione in ruolo – ha concluso Bisesti – è stato invece provvisoriamente sospeso, in attesa della formalizzazione da parte del Ministero delle caratteristiche della prova scritta”.

In armonia con le disposizioni emanate dal Governo nazionale, la Giunta provinciale ha approvato oggi due bandi riguardanti il reclutamento del personale docente. Il primo bando è riferito ad un concorso ordinario, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e per l’insegnamento del sostegno, per un totale di 185 posti nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento. Il secondo bando è riferito invece alla procedura straordinaria, per esami, finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado su posto comune.

I candidati potranno presentare domanda nei termini che saranno disposti dai relativi avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. La domanda di partecipazione ai concorsi dovrà essere compilata e presentata con modalità online, collegandosi al portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it nell’area dedicata: “ CONCORSI Personale della scuola”. L’accesso alla domanda online deve avvenire tramite la Carta Nazionale dei servizi (CNS) o la Carta Provinciale dei servizi (CPS) oppure tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale.

I calendari delle prove scritte, qualora possibile, rispetteranno il calendario stabilito dal Ministero. L’ avviso relativo alle date previste per la prova e alle relative sedi d’esame, con l’esatta ubicazione e l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dal Servizio competente tramite pubblicazione sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it e avrà valore di notifica a tutti gli effetti.