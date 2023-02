ITA AIRWAYS * SUMMER 2023: « 68 DESTINAZIONI, 22 NAZIONALI – 36 INTERNAZIONALI – 10 INTERCONTINENTALI »

10.19 - domenica 12 febbraio 2023

ITA Airways è presente per la prima volta alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT), in programma a Milano da oggi fino al 14 febbraio.

Lo stand, nel padiglione 4 della fiera, è caratterizzato dal claim “Un cielo sempre più azzurro” e all’interno sono previsti diversi corner dedicati al mondo di ITA Airways. Primo fra tutti quello dove i visitatori potranno provare la nuova poltrona business di lungo raggio di ITA Airways e sentirsi per un attimo in volo, seguito da uno spazio dedicato al programma di fidelizzazione della Compagnia Volare, arrivato ad oltre 900.000 iscritti e da un corner allestito per conoscere ed iscriversi alla piattaforma ITA Connect. Allo stand della Compagnia ci sarà anche la possibilità di visitare virtualmente l’Airbus A350 tramite l’ausilio dei nuovi visori Oculus META QUEST 2 di ultima generazione, realizzati con una tecnologia 3D molto avanzata che offriranno un’esperienza unica ed estremamente realistica anche grazie ai virtual controller, vere e proprie estensioni delle mani attraverso cui il cliente avrà la sensazione di toccare l’interno dell’aereo.

“Il 2023 è per noi l’anno del grande investimento con il raddoppio dell’offerta di Lungo Raggio grazie all’apertura di nuove rotte verso gli Stati Uniti, da Roma Fiumicino a Washington e San Francisco nella stagione estiva, verso il sud America, da Roma Fiumicino a Rio de Janeiro nella stagione invernale e con l’incremento dell’offerta su tutte le destinazioni già operate – ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO Volare – Siamo lieti di annunciare queste novità e quelle che riguardano i nostri voli di Medio Raggio stagionali e annuali, proprio qui alla BIT, appuntamento focale con tutti gli operatori del turismo. Fin dalla nostra nascita abbiamo stretto partnership forti con la Travel Industry di riferimento in Italia e sui mercati internazionali, costantemente al centro della nostra strategia commerciale e che, al nostro fianco, ha contribuito alla generazione di valore crescente per i comuni Clienti con l’ispirazione e distribuzione capillare di offerte sempre più dedicate e personalizzate. Il nostro obiettivo – ha concluso Emiliana Limosani – è quello di accrescere la fiducia accordataci dai nostri clienti, di promuovere con servizi e offerte sempre più interessanti le opportunità di viaggio, garantendo all’Italia una connettività di qualità sia verso destinazioni internazionali che all’interno del Paese”.

Focus della BIT la prossima stagione estiva. ITA Airways opererà nella Summer 2023 68 destinazioni, di cui 22 nazionali, 36 internazionali e 10 intercontinentali.

Di seguito nello specifico i dettagli dei nuovi voli Summer 2023:

Il volo Roma Fiumicino-Aeroporto Internazionale di Washington-Dulles opererà

dal 2 giugno al 2 luglio 2023 con 5 frequenze settimanali ogni lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica con partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 10:20 e arrivo all’aeroporto Internazionale di Washington-Dulles alle ore 14:20, local time.

dal 4 luglio al 30 luglio 2023 l’operativo sarà ogni martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica.

dal 1° agosto al 28 ottobre 2023 invece l’operativo diventerà giornaliero.

L’operativo da Washington prevede invece

la partenza dal 2 giugno al 2 luglio 2023, con 5 frequenze settimanali ogni lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica con partenza alle ore 16:20 e atterraggio a Roma Fiumicino alle ore 7:05.

dal 4 luglio al 30 luglio 2023 l’operativo sarà ogni martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica.

dal 1° agosto al 28 ottobre 2023 invece l’operativo diventerà giornaliero.

Il volo Roma Fiumicino-Aeroporto Internazionale di San Francisco opererà

dal 1° luglio al 30 luglio 2023 con 3 frequenze settimanali ogni martedì, sabato e domenica con partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 9:35 e arrivo all’aeroporto Internazionale di San Francisco alle ore 13:15, local time.

dal 2 agosto al 28 ottobre 2023 l’operativo sarà ogni mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.

L’operativo da San Francisco prevede invece

la partenza dal 1° luglio al 30 luglio 2023 con 3 frequenze settimanali ogni martedì, sabato e domenica con partenza alle ore 15:15 e atterraggio a Roma Fiumicino alle ore 12:15, local time.

dal 2 agosto al 28 ottobre l’operativo sarà ogni mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.

Le due nuove destinazioni intercontinentali saranno operate su Washington con l’Airbus A330 e su San Francisco con l’Airbus A350, Ammiraglia della Compagnia.

Per la Summer 2023 tornano anche le mete più gettonate del turismo balneare del Mediterraneo:

Da Roma Fiumicino e Milano Linate voli diretto verso Ibiza, Palma de Maiorca, Minorca, Heraclion, Corfù e Rodi

Da Roma Fiumicino voli diretti verso Cefalonia e Spalato

Da Roma Fiumicino e Milano Linate voli diretti verso Lampedusa e Pantelleria

Con il nuovo network summer 2023, ITA Airways ha l’obiettivo di incrementare rispetto al 2022, il 60% in più di passeggeri e l’80% in più di revenue. In virtù dell’espansione del network intercontinentale è da sottolineare anche la crescita della Compagnia nel settore cargo, che nel 2022 ha movimentato circa 50.000 tonnellate di merce e che punta ad una crescita dell’80% del trasportato nel 2023.