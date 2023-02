09.32 - domenica 12 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In occasione delle elezioni amministrative in Lazio e Lombardia, Bruno Vespa propone uno Speciale “Porta a Porta”, in onda lunedì 13 febbraio alle 23.40 su Rai 1. Con i protagonisti di queste sfide, con ospiti politici e giornalisti, Vespa commenterà e approfondirà i risultati della tornata elettorale.