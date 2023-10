INTESA SANPAOLO * PMI – INTERNAZIONALIZZAZIONE: « ROMANIA PAESE CON PIÙ INTERSCAMBIO, CON VENETO (2 MILIARDI DI IMPORT) E TRENTINO ALTO ADIGE (198 MILIONI) »

11.24 - venerdì 13 ottobre 2023

Un appuntamento tenutosi nell’ambito del road show dedicato al programma sinergico tra l’International Subsidiary Banks Division (ISBD) e la Divisione Banca dei Territori (BDT), con l’obiettivo di potenziare ulteriormente le opportunità di business cross-border delle mid-corporate che operano nei 12 paesi in cui le banche commerciali del Gruppo sono presenti, dall’Est Europa al Nord Africa.

Il programma, che contribuisce a rafforzare il posizionamento di Intesa Sanpaolo come banca di riferimento e partner a lungo termine per le imprese, fa leva su modelli operativi sinergici del Gruppo e prevede un aumento delle linee di finanziamento e dell’offerta di prodotti e servizi dedicati all’internazionalizzazione, con il coinvolgimento di Intesa Sanpaolo Bank in Romania, CIB Bank in Ungheria e VUB Banka in Slovacchia.

Durante l’incontro sono state illustrate alle imprese della Direzione Regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige, guidata da Cristina Balbo, le opportunità offerte dai mercati rumeno, ungherese e slovacco, previsioni di crescita positive, progressivo aumento della capacità di attrarre investimenti esteri, benefici derivanti da re-shoring e near-shoring, stanziamenti di fondi europei, programmi di privatizzazione governativi, prospettive di ammodernamento delle reti infrastrutturali e dei trasporti, sviluppo del tessuto industriale e disponibilità di risorse naturali e agricole. Queste le potenzialità delle geografie europee interessate dal lancio di questa prima iniziativa che prevede anche la possibilità per le imprese di confrontarsi singolarmente con il team delle banche estere coinvolte in ogni momento.

Secondo la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, nel 2022 l’interscambio dell’economia del Veneto con la Romania è stato elevato: più di 2,1 miliardi di euro di esportazioni a prezzi correnti e circa 2 miliardi di importazioni con un saldo commerciale positivo di 115 milioni di euro. Gli scambi con l’Ungheria hanno registrato invece un saldo commerciale negativo (-431 milioni di euro), con 1,4 miliardi di euro di importazioni a fronte di 1 miliardo di euro di esportazioni. I rapporti commerciali con la Slovacchia seppur più contenuti hanno portato ad un saldo commerciale positivo (95 milioni di euro), con 750 milioni di euro di esportazioni e 654 milioni di euro di importazioni. L’interscambio con il Trentino Alto Adige è stato complessivamente nei 3 Paesi di 567 milioni di euro di export e 344 milioni di euro di import, con un saldo positivo di 223 milioni di euro; la Romania è il paese con flussi più rilevanti (251 milioni di euro di Export e 198 milioni di euro di Import).

Dall’esame settoriale delle esportazioni del Veneto e del Trentino Alto Adige verso i 3 Paesi si osservano come prevalenti i comparti della metalmeccanica. In particolare, l’export verso la Romania che rappresenta il 24,5% del totale nazionale riguarda principalmente i settori dell’Automotive (14%), dell’Elettrotecnica e degli elettrodomestici (12%), della Meccanica (10%), dei Prodotto in Metallo (10%), dell’Elettronica (8%), del Tessile (6%) e dell’Alimentare (6%). Le esportazioni verso l’Ungheria (19,2% del totale Italia) riguardano in primis l’Automotive (20%), l’Elettrotecnica ed elettrodomestici (11%), la Meccanica (10%), i Prodotti in Metallo (9%), l’Elettronica (7%), il Tessile (7%) e gli Alimentari (6%). L’export verso la Slovacchia (22,3% del totale Italia) riguarda soprattutto l’Automotive (17%), i Prodotti in Metallo (13%), la Meccanica (10%), l’Elettrotecnica ed elettrodomestici (10%), gli Alimentari (8%) e la Metallurgia (7%). I settori di importazione prevalenti evidenziano invece le dinamiche di delocalizzazione ed esternalizzazione di alcune specializzazioni produttive venete nell’est europeo: in Romania prevale la Filiera della pelle (22% del totale) e l’Elettrotecnica ed elettrodomestici (20%), in Ungheria l’import è concentrato nell’Automotive (41%) e così pure in Slovacchia (32%); in quest’ultima è rilevante anche la Meccanica (11%).

Tra il 2022 e il 2021 le esportazioni dei settori manufatturieri del Veneto e del Trentino Alto Adige a prezzi correnti verso i tre Paesi hanno registrato una crescita del 15,3%, superando del 28,9% i livelli pre – pandemici del 2019. Nel generale contesto di rallentamento degli scambi internazionali nel 1° semestre 2023 le esportazioni di Veneto e TAA verso queste aree sono leggermente calate del -2,3% rispetto al 1° semestre del 2022: l’Ungheria ha segnato la maggiore diminuzione (-5,4%) seguita dalla Romania (-3,4%); l’export ha invece registrato un aumento del 5,7% verso la Slovacchia. Maggiore vivacità si è invece riscontrata nelle importazioni che hanno chiuso il semestre in territorio positivo (+4,9%), con leggero incremento dei flussi provenienti dalla Romania (+0,2%), e variazioni più decise dall’Ungheria (+12,3%) e dalla Slovacchia (+7,4%).

Giuseppe Ferraro, ISBD Head of Corporate & SME ha dichiarato: “Il successo di questa iniziativa, con risultati già oltre le attese a pochi mesi dal lancio lo scorso aprile, rafforza la presenza internazionale del Gruppo Intesa Sanpaolo, in particolare nelle geografie del perimetro della Divisione International Subsidiary Banks, dove il Gruppo vanta una crescente posizione di leadership sul mercato. Il modello di integrazione tra le Divisioni International Subsidiary Banks e Banca dei Territori consente di posizionare il Gruppo come partner di riferimento per le aziende Clienti italiane ed estere che vogliono accelerare il processo di internazionalizzazione, valorizzandone il posizionamento all’interno di Value Chain in rapida evoluzione”.