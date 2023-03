DOLOMITI PRIDE * EDIZIONE 2023: « IL 22/3 LA PRESENTAZIONE STAMPA AL COMUNE DI TRENTO, CON ASSESSORE BOZZARELLI – ARCIGAY – RETE ELGBTQI – FAMIGLIE ARCOBALENO – AGEDO »

12.30 - venerdì 17 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Gentili redazioni,

MERCOLEDÌ 22 MARZO ALLE ORE 10 presso la sala stampa di Palazzo Geremia (Trento, via Belenzani, 20), si terrà la CONFERENZA STAMPA di presentazione del DOLOMITI PRIDE 2023.

Interverranno:

Shamar Droghetti – Arcigay del Trentino

Elisabetta Bozzarelli – Comune di Trento

Arianna Fiumefreddo – Rete elgbtqi del Trentino-Alto Adige/Südtirol

Giuseppe Lo Presti – Famiglie Arcobaleno Trentino-Alto Adige

Marina Zanotelli – Agedo Trentino

Porteranno il loro saluto:

Massimiliano Pilati – Forum Trentino per la Pace e i Diritti umani

Carla Reale – Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo

Il Dolomiti Pride è la più grande manifestazione per l’orgoglio LGBTQIA+ in Trentino – Alto Adige/Südtirol. Nel 2018, la grande parata ha visto sfilare per le strade di Trento oltre 10mila persone. Il Dolomiti Pride 2023 si svolgerà sabato 3 giugno e sarà preceduto da un fitto calendario di eventi su tutto il territorio della regione.

Foto: archivio