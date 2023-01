IL SOLE 24 ORE * GUIDA FACILE PENSIONI 2023: « DA QUOTA 103 ALLA RINNOVATA OPZIONE DONNA, IN EDICOLA GIOVEDÌ 19/1 »

11.08 - martedì 17 gennaio 2023

Guida facile pensioni 2023, in edicola Giovedì 19 gennaio con Il Sole 24 Ore. L’adeguamento degli assegni all’inflazione, i requisiti di accesso ai principali canali di pensionamento. La guida “Pensioni 2023”, in edicola con Il Sole 24 Ore giovedì 19 gennaio, parte da questi due aspetti per illustrare, in modo semplice, le regole più importanti del sistema previdenziale italiano. Con testi, tabelle ed esempi, la guida spiega a quanto ammontano i contributi da versare, le regole di calcolo dell’importo della pensione e quelle che determinano la rivalutazione annuale. Vengono illustrati requisiti, regole e novità per accedere alla pensione, da quota 103 alla rinnovata opzione donna, dalla vecchiaia, all’anticipata. Un capitolo è dedicato agli scivoli pensionistici tra cui Ape sociale, isopensione, contratto di espansione. Un altro avvicina i lettori agli strumenti disponibili per valorizzare al meglio i contributi versati (come riscatti, ricongiunzione, cumulo), per porre rimedio a eventuali “buchi”, per non perdere quanto accantonato all’estero. E una sezione è dedicata a caratteristiche, benefici e prestazioni della previdenza integrativa.