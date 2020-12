CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE * VIDEOMESSAGGIO PRESIDENTE PACCHER: « UNA VOCE DI SPERANZA PER IL 2021, AUGURANDOCI CHE IL PEGGIO SIA ALLE SPALLE »

A conclusione di un anno difficile per l’Italia e per Trentino Alto Adige il presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher ha voluto portare come da tradizione i propri personali auguri per le imminenti Festività, questa volta con un messaggio particolare rivolto alla comunità tutta.

L’omaggio e il ricordo di Paccher è andato a tutte le vittime del Covid sul nostro territorio, in questo 2020 che il presidente ha definito terribile, perché ha colpito duramente entrambe le province di Trento e di Bolzano, mettendo a dura prova la tenuta delle strutture sanitarie con gravi perdite di vite umane e ripercussioni molto gravi per quanto riguarda l’economia dell’intera regione.

“Nonostante ciò voglio portare un saluto a tutti i cittadini e una voce di speranza per il 2021 augurandoci che il peggio sia finalmente alle spalle – ha sottolineato – . Augurandoci che quello in arrivo sia un anno nel quale potremo vedere la luce in fondo al tunnel, vogliamo impegnarci tutti insieme a ricostruire la nostra terra e il nostro tessuto sociale”.

L’augurio più sentito, per Paccher, è quel ritorno alla normalità che tutti noi avevamo prima dell’arrivo di questa grave pandemia e che aspettiamo ormai da molti mesi.

“Voglio formulare a tutti gli abitanti della regione Trentino Alto Adige gli auguri di buone Festività natalizie e di buon anno nuovo. Voglio anche ringraziare sentitamente a nome delle istituzioni gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, le associazioni di volontariato e tutti coloro che non hanno mai fatto mancare il proprio personale impegno a favore degli altri e a favore di chi ne aveva bisogno e che hanno fatto sì che in questa circostanza ci si sia sentiti ancora di più legati da quel senso di appartenenza comune a questi meravigliosi territori”.