GRUPPO ITAS * BILANCIO 2023: « RACCOLTA PREMI A 1,2 MILIARDI / PATRIMONIO NETTO IN CRESCITA A 640 MILIONI / UTILE NETTO A 28,7 MILIONI »

15.32 - martedì 26 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Il Gruppo ITAS approva il bilancio 2023: raccolta premi a 1,2 miliardi, patrimonio netto in crescita a 640 milioni

Rafforzamento dell’indice di solvibilità del Gruppo che sale al 223%. Nonostante gli eventi catastrofali, l’utile netto è pari a 28,7 milioni €. L’attenzione mutualistica verso i territori in cui la Compagnia opera ha portato a sostenere più di 190 tra enti e associazioni in tutta Italia.

Il Consiglio di Amministrazione di ITAS Mutua ha approvato nella seduta odierna il bilancio consolidato del Gruppo per l’esercizio 2023. Nonostante un anno caratterizzato da danni causa-ti da eventi naturali senza precedenti e un contesto macroeconomico che ha mantenuto una forte instabilità, il bilancio di ITAS certifica un deciso rafforzamento patrimoniale, un consolidamento della solvibilità e una crescita sia della raccolta premi che del numero di Soci assicurati, il tutto in linea con gli obiettivi di Piano.

La gestione si è sviluppata attraverso la vendita di prodotti ad alto valore aggiunto a favore dei Soci assicurati, assecondando inoltre una domanda maggiormente sensibile alla copertura di rischi contro gli eventi naturali dovuta, come detto, alla straordinaria sinistralità del 2023.

E proprio a causa dei pesanti sinistri catastrofali derivanti da eventi climatici estremi che han-no colpito il Centro Nord del Paese, il Gruppo ITAS ha chiuso l’esercizio con un risultato netto in diminuzione rispetto al 2022, pur tuttavia registrando un utile netto pari a 28,7 milioni € e una significativa crescita del patrimonio netto.

Una forte capacità di resilienza che si è riflettuta anche sul capitale di vigilanza, confermando la bontà di una gestione prudente e attenta. Lo certifica il robusto indice di solvibilità di fine 2023 pari al 223%, in incremento rispetto al precedente esercizio (+7 p.p.).

Il Gruppo ITAS chiude l’esercizio 2023 con i seguenti dati:

Segmento Danni

Nel settore danni l’esercizio ha visto una sostenuta e generalizzata ripresa del volume d’affari, sopra la media di mercato. Il Gruppo ITAS, infatti, ha chiuso il 2023 con ricavi assi-curativi derivanti da contratti emessi per 801, milioni € (+9,3% rispetto al precedente eser-cizio) con ricavi cresciuti in maniera equilibrata nei vari comparti per oltre 68 milioni di euro. La crescita è stata spinta principalmente dal comparto Auto (+17,0%) e dal comparto property ed R.C. Generale, che evidenziano un aumento di 26,2 milioni euro. Per quanto riguarda il comparto Auto, l’aumento è imputabile principalmente allo sviluppo di azioni a sostegno del premio medio – per mitigare almeno in parte gli effetti negativi dell’inflazione – e della nuova produzione.

Con riferimento al comparto non Auto, la crescita dei premi è stata pari all’8,2% rispetto al 2022, concentrata prevalentemente nel portafoglio Property (+11,4%) e nel portafoglio R.C. Generale (+4,8%).

In generale, come già evidenziato, il segmento danni nel 2023 è stato caratterizzato da un ruolo straordinario degli effetti negativi provocati da fattori atmosferici. Il combined ratio conservato è risultato pertanto in peggioramento e si attesta al 99% (91,1% nel 2022) tenu-to altresì conto dell’effetto di sconto delle passività assicurative.

Segmento vita

Per quanto riguarda il comparto Vita, la raccolta complessiva dei premi raggiunge l’ammontare di 340,6 milioni €, con una contrazione del 5,7% rispetto all’esercizio precedente. Da evidenziare che la diminuzione si è registrata solo per effetto dell’andamento delle polizze relative a “Assicurazioni sulla durata della vita umana” afferente alle gestioni separate (-18,1% rispetto al 2022).

Rimane invece positivo il trend dei rami sui quali la Compagnia ha puntato nel proprio piano strategico: le polizze legate al rischio di non autosufficienza, hanno registrato una performance del +27,4% e anche lo sviluppo di Plurifonds – il Fondo pensione aperto di ITAS Vita – pro-segue la sua dinamica di crescita, mantenendosi tra i principali fondi pensioni aperti del settore assicurativo per dimensione e per risultati. I premi emessi sono stati in crescita rispetto al 2022 di 6,3 milioni € attestandosi a 190,4 milioni € (184,1 milioni € nel 2022). Le nuove adesioni hanno registrato un importante incremento (oltre 12 mila unità in più rispetto al 2022) portando il numero degli aderenti a superare le 118 mila unità.

Impegno di sostenibilità

Nel 2023 il Gruppo ITAS ha continuato ad investire per una crescita sostenibile ed equilibrata, in linea con i valori mutualistici che lo contraddistinguono sul mercato. La responsabilità ambientale si conferma nei dati: 362 tonnellate di CO2 evitate grazie all’acquisto di energia rin-novabile; 1,8 milioni € in interventi di riqualificazione immobiliare.

L’attenzione alle persone e alle comunità si è tradotta in 5.739 persone – tra dipendenti e in-termediari – a servizio dei soci assicurati sul territorio; oltre 3 milioni € destinati a favore dei territori in cui la Mutua opera in Italia con oltre 190 enti e associazioni sostenute.

L’etica del business e il modello di governance partecipato si confermano punti di forza che spingono la crescita della Compagnia in particolare nel rapporto con i propri Soci, con 1,5 re-clami per milione di premi (R.C. Auto) contro una media di mercato pari a 3,55.

“In un anno – il 2023 – funestato da eventi naturali disastrosi, che hanno impattato in maniera straordinaria e mai vista prima il settore assicurativo, ITAS Mutua ha saputo confermarsi come un player assicurativo solido, attento alla gestione economica e affidabile nei confronti dei propri Soci” – afferma Alessandro Molinari, amministratore delegato e direttore generale. “A fronte infatti di oltre 220 milioni di euro di danni da eventi naturali, la Compagnia ha sa-puto fornire veloce e adeguata protezione ai Soci colpiti e nel contempo mantenere in sicurez-za i conti della Compagnia. Lo testimonia il dato in incremento del Solvency Ratio, cresciuto di 7 punti, e il rafforzamento del Patrimonio della Compagnia”.

Nel corso del 2023, anche l’agenzia di rating FITCH ha premiato il lavoro della Compagnia, migliorando il rating a BBB+ con outlook stabile: “L’agenzia – spiega Molinari – ha valutato in maniera positiva i conti aziendali e le misure manageriali che hanno permesso di rispondere alle incertezze e alle instabilità che hanno caratterizzato i mercati”.

“La collaborazione con la nostra rete agenziale – continua l’AD – è stata fondamentale e ci ha permesso di mantenere fede agli obiettivi di piano, così come la costante spinta all’innovazione digitale ci ha consentito di rafforzare la posizione di ITAS nel mercato in termini di efficienza operativa e dinamismo commerciale, confermando la Compagnia come leader nel settore delle polizze instant”.

Soddisfazione per i risultati ottenuti nel 2023 viene espressa anche dal Presidente di ITAS Mu-tua Giuseppe Consoli che, alla fine di aprile, cesserà l’incarico per raggiunti limiti di mandato in seno al Cda della capogruppo: “Lascio un’azienda in salute, con un Consiglio che poggia su basi solide, relazioni umane sincere e ancorato al modello mutualistico come elemento strategico di sviluppo per il futuro. Dal punto di vista economico i numeri della capogruppo ITAS Mutua sono lì a testimoniarlo: un Solvency ratio oggi al 253% (era al 240% nel 2021), una raccolta premi passata da 735 milioni nel 2021 a 843 milioni nel 2023 e un Patrimonio che si conferma solido e forte a garanzia di libertà e autonomia. Ma oggi – continua Consoli – ITAS è molto più di questi pur importantissimi dati. E’ un’azienda centrale nel sistema economico trentino, protagonista sui tavoli assicurativi nazionali, rilanciata nell’immagine e nell’autorevolezza. Questo è il lascito di cui vado più orgoglioso”.

Infine uno sguardo al futuro della Compagnia: “Sono convinto che la gestione manageriale dell’azienda sia in mani capaci e prudenti che – mi auguro – lavoreranno per costruire un futuro florido e ricco di soddisfazioni, muovendosi sempre in linea con l’essenza e il carattere identitario della nostra Mutua. Un Dna che, da oltre 200 anni, è quello di un modello di sviluppo incentrato non sulla crescita economica fine a sé stessa, ma una crescita giusta, equilibra-ta, sostenibile, capace di generare valore anche per la collettività. Il rapporto con i nostri Soci rappresenta un elemento centrale di conduzione aziendale e, sotto questo profilo, il Piano strategico ha previsto specifici presidi di natura organizzativa a vantaggio proprio di un ulteriore rafforzamento dei rapporti con i delegati e i Soci assicurati”.

Anche il presidente di ITAS Vita Fabrizio Lorenz commenta con soddisfazione i risultati del comparto vita: “La gestione del 2023 è stata particolarmente attenta al conseguimento del pieno equilibrio finanziario a fronte di dinamiche di mercato complesse e legate ad una mag-giore attrattività dei rendimenti di strumenti finanziari alternativi che ha messo sotto stress i prodotti assicurativi di investimento. Una dinamica che ha riguardato l’interno mercato, ma che non ha impedito a ITAS Vita di far comunque registrare ottime performance sul segmento welfare e sul Fondo pensione Plurifonds a beneficio delle famiglie e dei loro investimenti futuri”.