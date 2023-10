GIUNTA REGIONE TN-AA SÜDTIROL * GIUSTIZIA: « CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO PER 25 POSTI »

13.38 - martedì 3 ottobre 2023

Concorso a tempo indeterminato per 25 posti nella Giustizia

La Giunta regionale ha approvato un nuovo concorso pubblico a tempo indeterminato per 25 posti nel comparto della giustizia. Nel dettaglio la Regione cerca 15 nuovi assistenti giudiziari per gli uffici giudiziari di Bolzano e 10 assistenti per gli uffici del giudice di Pace sparsi nell’Alto Adige. Per la figura di assistente giudiziario 13 posti saranno riservati al gruppo linguistico tedesco, mentre 2 a quello ladino. Per quanto riguarda il concorso da assistente, invece, sono 8 i posti riservati al gruppo linguistico tedesco e 2 a quello ladino.

Per partecipare al concorso i candidati dovranno essere in possesso dell’attestato relativo alla conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Le domande dovranno essere presentate entro il 27 ottobre e dovranno essere presentate e inviate per posta elettronica certificata a concorsi@pec.regione.taa.it oppure tramite raccomandata a Regione Autonoma Trentino-Alto Adige – Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale, via Gazzoletti n. 2, Trento.

Ricordiamo che la Regione ha sostenuto le spese per il funzionamento dei 16 uffici del territorio, mettendo a disposizione il personale amministrativo e fornendo beni e servizi. La Regione è poi intervenuta in aiuto degli uffici del giudice di pace, garantendo, tramite una convenzione triennale con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, un percorso specifico di formazione teorico-pratica per coloro che aspirano alle funzioni di giudice onorario di pace e per i giudici onorari di pace in servizio.

***

Wettbewerb für 25 Stellen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis in den Gerichtsämtern

Die Regionalregierung hat einen neuen öffentlichen Wettbewerb für 25 Stellen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis in den Gerichtsämtern ausgeschrieben. Die Region sucht nämlich 15 neue Gerichtsassistenten und 10 Assistenten für die Friedensgerichte in der Provinz Bozen. Von den Stellen für Gerichtsassistenten sind 13 der deutschen und 2 der ladinischen Sprachgruppe vorbehalten. Was den Wettbewerb für Assistenten bei den Friedengerichten in der Provinz Bozen anbelangt, sind 8 Stellen der deutschen und 2 der ladinischen Sprachgruppe vorbehalten.

Um am Wettbewerb teilnehmen zu können, müssen die Bewerberinnen und Bewerber die Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache besitzen. Die Gesuche sind mittels zertifizierter elektronischer Post an die E-Mail-Adresse concorsi@pec.regione.taa.it oder mittels Einschreiben mit Rückschein an die Autonome Region Trentino-Südtirol – Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Via Gazzoletti 2 – Trient zu senden. Einreichfrist ist der 27. Oktober 2023.

Bei dieser Gelegenheit sei daran erinnert, dass die Region die Ausgaben für die Tätigkeit der 16 Gerichtsämter in ihrem Gebiet übernommen hat, indem sie Verwaltungspersonal, Güter und Dienstleistungen zur Verfügung stellt. Darüber hinaus unterstützt die Region die Friedensgerichte, indem sie im Rahmen einer dreijährigen Vereinbarung mit der Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Trient eine spezifische theoretisch-praktische Ausbildung für Anwärter auf das Amt des ehrenamtlichen Friedensrichters und für amtierende ehrenamtliche Friedensrichter ermöglicht.