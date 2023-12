GDF – GUARDIA DI FINANZA / TORINO * « TATUATORE DA 10.000 FOLLOWERS OCCULTA AL FISCO 400 MILA EURO, AFFERMATISSIMO SUI SOCIAL DICHIARAVA REDDITI IRRISORI »

07.10 - martedì 12 dicembre 2023

Intervento della Guardia di Finanza di Torino: il tatuatore da 10.000 followers occulta al fisco quasi 400.000 euro di guadagni. Affermatissimo sui social, dichiarava redditi irrisori. La Guardia di Finanza di Torino ha concluso un controllo fiscale nei confronti di un tatuatore affermatissimo sui social network, che aveva omesso di dichiarare al Fisco gli effettivi compensi.

I militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano Torino hanno rilevato come l’uomo, attivissimo sui profili social (tanto da vantare oltre 10.000 followers), avesse indicato nelle proprie dichiarazioni dei redditi importi irrisori e persino pari, in un anno, a poco oltre 1.000 euro, nonostante il compenso richiesto per eseguire un tatuaggio potesse risultare anche superiore a 5.000 euro.

I Finanzieri hanno identificato oltre 350 clienti del tatuatore, nei confronti dei quali o non era stato rilasciato alcun documento fiscale, o sullo stesso erano state indicate somme inferiori sino al 90% rispetto al prezzo effettivamente praticato.

Gli approfondimenti, esperiti anche grazie a informazioni estrapolate dalle piattaforme telematiche, hanno consentito alle Fiamme Gialle di quantificare in quasi 400.000 euro i compensi complessivamente nascosti all’Erario, nelle ultime 5 annualità di imposta.

L’attività in rassegna testimonia l’attenzione rivolta dalla Guardia di Finanza al capillare controllo economico e al contrasto dell’economia sommersa, anche grazie alle informazioni rinvenibili dai moderni strumenti di comunicazione, a tutela della concorrenza e delle attività economiche che agiscono secondo le regole.