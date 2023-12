OMNICOM PR GROUP ITALIA * “ CANTINE DIGITALI”: “ PRIMO IL TRENTINO CON LA CANTINA MEZZACORONA, POI FRESCOBALDI E RUFFINO “

22.58 - lunedì 11 dicembre 2023

Ecco, in sintesi, i risultati della ricerca “Il gusto digitale del vino italiano 2023”, edizione n. 10, condotta da Omnicom PR Group Italia, società di consulenza strategica in comunicazione attiva con oltre 80 uffici in 30 Paesi, che ha analizzato la presenza e le attività online delle prime 25 aziende vinicole italiane per fatturato secondo l’indagine Mediobanca 2023.

Dal 2014 si sono aggiunti più di 3 milioni di nuovi follower (2,3 su Facebook e 960.000 su Instagram), e c’è stata una selezione progressiva di canali prioritari e formati. Migliora l’user experience dei siti, la cura dei contenuti e crescono gli e-commerce proprietari.

Tra le lingue vincono inglese e tedesco, mentre guardando solo al 2023 sul 2022, Instagram è il social più utilizzato, cala Facebook, mentre LinkedIn è il canale che cresce maggiormente.

Classifica che, nel complesso, al top vede Mezzacorona, davanti a Frescobaldi e Ruffino. A seguire, ai piedi del podio, Tenute Piccini, Villa Sandi, Antinori, Santa Margherita, Terre Cevico e Caviro, in “Top 10”.

A completare la classifica vengono Cavit, Cantine Riunite & Civ, Cantina di Soave, Zonin, La Marca Vini e Spumanti, Cantine Ermes, Argea, Fratelli Martini, Schenk Italian Wineries, Collis Veneto Wine Group, Vivo Cantine, Gruppo Lunelli, Santero, Contri Spumanti ed Italian Wine Brands.