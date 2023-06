” CITTADINI TRENTO ” * BYPASS FERROVIARIO: «LAVORI NELLE AREE SENSIBILI SONO IN ASSENZA DI DOCUMENTO PER LA VIGILANZA, È MISSIONE DELL’OSSERVATORIO »

11.39 - mercoledì 21 giugno 2023

Comunicazione via pec della Rete dei Cittadini alla comunicazione via pec dell’Osservatorio.

prot.:C_L378|RFS059|0184390|20/06/2023 – domande poste dal Comitato Rete dei Cittadini durante l’incontro con l’Osservatorio Ambientale e per la Sicurezza sul Lavoro in data 5 giugno 2023 – risposte

Egregi tutti,

si prende atto delle risposte trasmesse con Vs. d.d. 20/06/23.

Con riferimento all’ ipotizzato incontro del 27/06 p.v., da Voi annullato, si chiede ufficialmente venga nuovamente confermato.

La motivazione della richiesta è legata al fatto che, allo stato attuale, gli argomenti risultano tutt’altro che esauriti.

Infatti l’Apss di Trento, nella risposta d.d. 15/06/23 inviata alla Rete dei Cittadini e agli altri soggetti istanti, avente per oggetto “riscontro alla Vs. richiesta accesso atti e informazioni attività di prevenzione APSS in relazione ai lavori della circonvallazione ferroviaria di Trento” esprime un orientamento preciso, ovvero di rimando a codesto Spett.le Osservatorio, in ordine alle rispettive competenze.

In particolare Apss afferma testualmente che “alcuni documenti da voi citati (es. piano o documento valutazione rischi negli ambienti di vita e di lavoro inerenti il cantiere) non sono in nostro possesso perché la loro elaborazione con compete all’Azienda provinciale per i servizi sanitari.”

Ulteriormente la comunicazione recita che “ad avviso della scrivente si ritiene che le richieste debbano essere dettagliate e opportunamente rivolte al soggetto deputato a garantire tutti gli aspetti (ambientali, igiene e sicurezza del lavoro, ecc..) appositamente individuato dalla Giunta provinciale con delibera n. 230 di data 17 febbraio 2023 per quest’opera, ossia l’Osservatorio”.

Gli scriventi non intendono in questa sede fare valutazioni su quanto sopra espresso chiaramente dall’Apss, bensì riconoscere il ruolo centrale affidato a codesto Spett.le Osservatorio per la redazione e la cura del cd. piano o documento valutazione rischi negli ambienti di vita e di lavoro inerenti il cantiere.

Pertanto si ribadisce che l’incontro del 27/06 p.v si ripresenta in forma necessaria se non cogente, ai fini di conoscere e valutare congiuntamente lo sviluppo dell’argomento relativo.

Giova ricordare che i lavori sulle aree sensibili sono già iniziati da tempo, in totale assenza di un documento fondamentale per la vigilanza – missione centrale dell’Osservatorio- e per gli eventuali interventi immediati e pianificati in caso di situazione di pericolo per i lavoratori e per i cittadini.

Si ringrazia per l’attenzione ed in attesa di urgente riscontro si inviano cordiali saluti.

Paolo Zadra

Rete dei Cittadini per Trento