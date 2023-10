GDF / GUARDIA FINANZA – TRENTO * TRAFFICO INTERNAZIONALE STUPEFACENTI: « MISURE CAUTELARI A CARICO DI 46 INDAGATI, SEQUESTRI PER 22 MILIONI » (VIDEO)

In particolare, la seconda associazione a delinquere, composta da 16 soggetti quasi tutti di origine albanese, acquistava lo stupefacente da fornitori dimoranti in nord Europa, specialmente in Belgio, che arrivava sul territorio nazionale tramite la rotta del Brennero, mediante l’impiego di almeno 2 autovetture per ogni viaggio.

Giunta in provincia di Trento, una delle due auto, c.d. balena, appositamente modificata con doppi fondi al fine di occultarne gli ingenti quantitativi di droga che trasportava (circa 30 Kg. per tratta), sostava, per non destare sospetti ed evitare controlli all’uscita dei caselli autostradali, presso alcune aree di servizio dell’A22. Successivamente, il conducente della la seconda autovettura “staffetta”, procedeva a caricare l’auto, occupandosi, infine, della consegna dello stupefacente ai pusher operanti le piazze di Rovereto, Mori e Trento.

Le ulteriori attività di servizio consentivano di individuare la presenza di due ulteriori gruppi criminali composti rispettivamente da soggetti di etnia tunisina ed albanese, i quali si rifornivano dalle predette organizzazioni criminali.

La prima di esse era dedita allo spaccio, anche di sostanza del tipo crack, prevalentemente nelle piazze di Trento e della bassa Valsugana, mentre la seconda, su cui si sono concentrate le investigazioni della squadra Mobile di Bolzano, operava prevalentemente nel capoluogo alto atesino.

Le indagini, effettuate anche tramite intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno disvelato che gli indagati, i cui vertici erano legati da forti vincoli di parentela, avvalendosi di una fitta rete di pusher e referenti territoriali, che utilizzavano sistemi di comunicazione criptati, si avvalevano di diverse strutture immobiliari, quali appartamenti privati (nei quali sono stati rinvenuti anche presse, bilancini e materiale per il confezionamento), pertinenze, box auto ed attività commerciali, adibiti a nascondigli o basi logistiche per la conservazione, taglio, confezionamento, occultamento e spaccio delle sostanze stupefacenti, nonché pe la custodia del denaro.

In particolare, un bar sito a Rovereto (attualmente cessato), un bar-tabacchi ubicato in Trento ed un locale per la somministrazione di alimenti e bevande con sede in Bolzano, erano state destinati a luoghi di riferimento per lo stoccaggio e per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle investigazioni, sono stati effettuati numerosi riscontri operativi, anche attraverso l’impiego delle unità cinofile del Corpo, che hanno consentito di trarre in arresto, in flagranza di reato, 15 soggetti in violazione all’art. 73 del D.P.R. 309/1990 e di sequestrare oltre 23,7 Kg. di hashish, circa 20 Kg. di marjuana, 20,7 Kg. di cocaina nonché denaro contante per oltre 220.000 Euro.

Le operazioni di servizio hanno permesso di ricostruire oltre 630 episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, dai quali è stato calcolato un consumo in fronde di circa 41 Kg di cocaina, 84 Kg di Marjuana, 34,5 di hashish, 6,2 di Eroina e 115 g. di Crack.

Parallelamente, è emersa una consistente rapidità e frequenza delle operazioni di cessione nelle piazze trentine. Di fatti, a mero titolo esemplificativo, uno dei soggetti tratti in arresto, appartenente ad una delle consorterie sgomitate, riusciva ad effettuare una media di 100 cessioni di sostanze stupefacenti al mese.