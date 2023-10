TRANSDOLOMITES * CONVEGNO – MUSE TRENTO: PRESIDENTE GIRARDI « VIAGGIARE NELLE ALPI E DOLOMITI CON UNICO BIGLIETTO, ESPERIENZE A CONFRONTO (17/10) »

08.07 - mercoledì 11 ottobre 2023

Per martedì 17 ottobre (nel pomeriggio,) Transdolomites organizza il convegno dedicato ad un tema strategico sempre nell’ambito del settore della mobilità pubblica; il ticketing, ossia i documenti di viaggio per residenti e turisti funzionali all’utilizzo dei mezzi pubblici. Titolo dell’evento; Viaggiare liberamente nelle Alpi e nelle Dolomiti con i mezzi pubblici possibilmente con un unico: biglietto. Esperienze a confronto.

Spesso chi utilizza i mezzi pubblici deve orientarsi nella selva di varie card e biglietti. Ciò comporta difficoltà di orientamento per il viaggiatore, un importante carico di lavoro e di stress per chi conduce i mezzi i quali si trovano ad assolvere l’impegnativo compito della guida e quello della convalida di card e biglietti di viaggio nonchè dare informazioni di viaggio. Il convegno ha lo scopo di presentare esperienze in corso in Svizzera , Francia, Austria, Italia.

Interverranno

Jennyfer Cirignotta (Ch), Market Manager Italia, Spagna, Brasile e Olanda di Swiss Travel System Ag. “ Un biglietto per visitare la Svizzera con i mezzi pubblici”

Del vantaggio del biglietto unico per viaggiare in Svizzera l’esperienza del “Gran Tour Ferroviario della Svizzera”, realizzato nei giorni 1/2/3 ottobre proprio con lo Swiss Travel Pass che ha consentito di attraversare l’intera Confederazione dal Rigi, a Lucerna, a Coira, all’Appenzell, a Zurigo, a Basilea al Jura, a Berna, al Golden Pass (25 mezzi tra treni, cremagliere, battelli, bus e tram). Maratona promossa da Associazione Mobilità Dolce (Amodo)

Maxime Bernard (Fr) , ex Membro del Consiglio dei giovani della Suera: Il progetto Alptick di ticket unico per i giovani nelle Alpi.”

Jakob Lambert (Austria) Responsabile Marketing di One Mobility GmbH: “ il Biglietto KlimaTicket Ö.

Angelo Marku, Projektmanager Touristische Mobilität – project manager mobilità turistica e Bruno Mandolesi – Projektmanager Guest Card System – project manager Guest Card System in rappresentanza del Consorzio Mobilità del Südtirol. Relazioneranno su; Südtirol Alto Adige Guest Pass, la carta per gli ospiti per conoscere gratuitamente con i mezzi pubblici l’Alto Adige e la gestione della mobilità di hot-spot turistici.

Anche nella recente conferenza Euregio è stata formulata la volontà politica di elaborare un progetto per un unico biglietto di viaggio per l’utilizzo dei mezzi pubblici.

In allegato il programma dei lavori.

Massimo Girardi

Presidente Associazione “Transdolomites”