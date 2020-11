AMBROSI (LEGA) * COVID: « CULTURA E INTERVENTO PREVIDENZIALE PER ARTISTI, OGGI DALLA GIUNTA REGIONALE TN-AA UN IMPORTANTE AIUTO »

“Un altro importante passo avanti a favore di un settore in grande difficoltà e pesantemente colpito da Covid 19: la cultura. Abbiamo infatti approvato oggi quasi all’unanimità un Disegno di legge regionale espressione della Giunta – il numero 30 – che prevede un intervento previdenziale a favore degli artisti. Grazie all’approvazione di questo nuovo Disegno di legge, l’ampio settore della Cultura verrà così ulteriormente sostenuto. Potrà infatti giovare di un intervento previdenziale che senza dubbio aiuterà a creare le condizioni ideali affinché il settore possa ripartire.

Segnalo questa bella notizia dopo che lo scorso luglio, in occasione Assestamento di bilancio provinciale – nonostante il cospicuo intervento di sostegno previsto dall’emendamento di cui ero prima firmataria da mezzo milione di euro a favore del settore – non ho nascosto all’aula il timore che il comparto dello spettacolo, già precedentemente provato, non riuscisse a riprendersi una volta risolta la situazione di emergenza; che quindi, per esso, dovessimo in modo politicamente trasversale fare molto di più.

Dopo il risultato odierno – che è un indubbio passo avanti – non posso quindi che ringraziare tutti i colleghi di maggioranza e minoranza per la sensibilità dimostrata nell’approvazione, anche con qualche criticità manifestata da alcuni consiglieri, di questo importante Ddl. Soddisfazione perché la cultura, spesso, non viene trattata per il reale valore e, nonostante non ce se ne renda conto, la cultura dà lavoro! Grazie ad essa, infatti, vivono e lavorano professionisti dello spettacolo, cantanti, costumisti, artisti, partite Iva, in sostanza padri e madri di famiglia!

Non solo: la cultura è un pilastro di civiltà nonché un elemento fondamentale per la formazione e la crescita civile di ciascun individuo: il nostro miglior biglietto da visita nel mondo; dà inoltre lavoro qualificato a migliaia di persone ed è un fattore determinante per il benessere e per la qualità della vita, per la democrazia e per la coesione sociale”

È quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Alessia Ambrosi.